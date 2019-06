La Corte Suprema algerina ha confermato l’arresto per corruzione dell’ex primo ministro

La Corte Suprema del Botswana ha depenalizzato l’omosessualità : La Corte Suprema del Botswana ha dichiarato illegittime due sezioni del codice penale che criminalizzano l’omosessualità. Le sezioni sono la 164 e la 167: la prima dice che ogni «conoscenza carnale con un’altra persona contro l’ordine della natura» è punibile

Luca Dirisio pubblica post contro Marco Carta : 'Vai dalla D'Urso - ma non è Corte suprema' : Marco Carta è ancora al centro del gossip dopo essere stato accusato di furto alla Rinascente di Milano. Stavolta, a scagliarsi contro di lui sui social è un collega del cantante: Luca Dirisio. Quest'ultimo ha criticato la partecipazione dell'artista sardo alla scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, il programma serale del mercoledì, condotto dall'infaticabile Barbara D'Urso. Dirisio, che anni fa cantava 'Ci vuole calma e sangue freddo', ha ...

La Corte Suprema svizzera ha sospeso la discussa sentenza del TAS su Caster Semenya : La Corte suprema svizzera ha sospeso la discussa sentenza del Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna (TAS) che obbligava le atlete affette da iperandrogenismo a sottoporsi a cure per diminuire i livelli di ormoni androgeni per continuare a gareggiare tra le professioniste.

Atletica : Caster Semenya non smette di lottare e ricorre alla Corte Suprema federale della Svizzera : Sembra non finire mai la battaglia tra Caster Semenya e la IAAF. L’atleta sudafricana, infatti, ha deciso di presentare un ulteriore ricorso, dopo quello perso al TAS di Losanna contro la Federazione internazionale del suo sport, al fine di non essere obbligata a ricorrere a cure per diminuire i livelli di ormoni di androgeni per poter continuare a gareggiare. Questa volta, la due volte campionessa olimpica e i suoi avvocati si rivolgono ...

Bagni no gender : la Corte Suprema lascia libertà in Usa : Gli studenti transgender possono usare i Bagni che corrispondono alla loro identità di genere e non obbligatoriamente il sesso di nascita. È una decisione della Corte Suprema che ha respinto l’istanza di un gruppo cristiano conservatore contro la decisione di un distretto scolastico della Pennsylvania che consentiva l’uso libero dei Bagni nel Boyertown Area School District. Vista la maggioranza conservatrice dei giudici della Corte la ...

Aborto - posizione a metà della Corte Suprema Usa : sepoltura del feto è legale. Trans - diritto studenti a scegliere bagno : Nel pieno di un’offensiva degli Stati conservatori contro il diritto all’Aborto, la Corte suprema degli Stati Uniti resta un argine a chi cerca di abolire l’interruzione volontaria di gravidanza ma assume una posizione a metà sul tema. Da una parte infatti, ha stabilito che è legale la sepoltura o la cremazione dei resti dei feti a seguito dell’Aborto. Dall’altra, ha confermato che uno Stato non può vietare alle donne di abortire nel ...

Corte Suprema Usa : “Gli studenti transgender hanno il diritto di scegliere quale bagno usare” : Con una sentenza storica, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli studenti transgender potranno decidere di utilizzare i bagni che preferiscono in base alla propria identità di genere. Sorprende una sentenza simile con una Corte Suprema a maggioranza conservatrice e in un'America in cui riemerge il tradizionalismo.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dell’Indiana sulla sepoltura dei feti abortiti - ma non si è espressa su altri aspetti della legge : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una norma della legge sull’aborto dello Stato dell’Indiana che prevede la corretta sepoltura o cremazione dei feti abortiti, sostenendo che lo stato ha «un legittimo interesse per il corretto smaltimento dei resti

La Corte Suprema del Kenya ha deciso di far restare in vigore una legge coloniale che criminalizza le relazioni omosessuali : La Corte Suprema del Kenya ha deciso che una legge risalente all’epoca coloniale che criminalizza le relazioni omosessuali dovrà rimanere in vigore. In Kenya le relazioni tra persone dello stesso sesso sono vietate dalla fine del diciannovesimo secolo, quando il

La Corte Suprema del Brasile ha deciso che omofobia e transfobia sono penalmente perseguibili : La Corte Suprema del Brasile ha deciso che le discriminazioni contro gay e persone transgender devono essere perseguite penalmente in base alla legge sul razzismo, dal momento che per ora non esiste ancora una legge che punisca i reati per

L’Alabama va alla guerra sull’aborto ma la Corte Suprema non cambierà idea : Dal 1973 una delle faglie che divide più profondamente la società statunitense è il dibattito relativo al riconoscimento del diritto delle donne ad abortire. Con la decisione di quell’anno nel caso Roe v. Wade la Corte Suprema riconosceva, con alcuni limiti, il diritto all’aborto sulla base del quat

Apple - Corte Suprema : “Class action per abuso di posizione dominante è possibile”. E il titolo affonda in Borsa : Portare avanti un’azione legale contro Apple per abuso di posizione dominante è possibile. Lo ha stabilito la Corte Suprema americana che dato ragione agli utenti di iPhone facendo crollare del 5,62% il titolo a Wall Street, peraltro già colpito dalla questione dei dazi commerciali. I consumatori potranno portare avanti una class action contro la società che per loro abusa della posizione dominante del proprio marketplace elettronico, ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole a una causa antitrust contro Apple che riguarda il suo App Store : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole al proseguimento di una causa antitrust contro Apple, da parte di un gruppo di utenti di iOS, il sistema operativo degli iPhone e degli iPad. Nella loro causa, sostengono che

Puigdemont - Corte Suprema spagnola ribalta il consiglio elettorale : “Può candidarsi alle Europee” : All’unanimità, l’Alta Corte spagnola ha stabilito che il politico indipendentista catalano Carles Puigdemont ha il diritto a candidarsi alle elezioni europee. La sentenza contraddice quella del consiglio elettorale centrale che lo scorso 28 aprile aveva deciso di escluderlo dalla corsa insieme agli indipendentisti Antoni Comin e Clara Ponsati. Si dovrà attendere adesso la decisione finale del tribunale amministrativo davanti al quale ...