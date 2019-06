La Bambola Assassina | trama | cast e anticipazioni del film

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019) LadelLaè unin uscita al cinema il 19 giugno 2019. La pellicola è diretta da Lars Klevberg, regista norvegese classe 1980, già uscito nel 2019 con ilPolaroid. LEGGI ANCHE: Christo – Walking on Water:delLaLaè un reebot del noto della nota pellicola uscita in Italia nel 1989. Il progetto racconta la storia del piccolo Andy che riceve in dono dalla madre single una– Buddi – che ad un certo punto prende vita e mostra degli istinti omicidi. Il ragazzino e i suoi amici, nel corso delproveranno a fermare il giocattolo e a salvarsi. La pellicola ha una durata di 120 minuti ed è stata annunciata nel luglio 2018 dalla Metro-Goldwin-Mayer. Negli Stati Uniti uscirà il 21 giugno 2019. Le riprese delsono ...

3cinematographe : Ecco un nuovo poster ufficiale de #LaBambolaAssassina! - omegaxzero1 : RT @ElTioCreespy: Al loro con LA BAMBOLA ASSASSINA. @horrorlosers @DarkTV_es @Aullidos @terror_weekend - Fenice62703208 : Michael Jackson sarebbe voluto essere Mila, invece la bambola assassina no si farebbe santa??????????????????????????????????????????????M… -