Kiss Kiss Napoli – De Maggio | “Insigne? La situazione sembra chiara”

Radio Kiss Kiss Napoli : “Obiettivo Radu della Lazio : può arrivare a parametro zero : Giuntoli punta Radu Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul un possibile nuovo obiettivo per il mercato in entrata del Napoli: “Tra i nomi per le fasce, attenzione perché il Napoli potrebbe prendere Radu a paramtero zero dalla Lazio. Matteo Materazzi, il suo agente, ha rapporti splendidi con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe andar via gratis, il suo agente ...

Kiss Kiss Napoli – Ugolini : “Il Napoli vuole mettere a disposizione di Ancelotti un grande Napoli” : In casa Napoli si lavora intensamente all’affare James Rodriguez, vero obiettivo di questo calciomercato. Sulla questione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport: “Il Napoli sta compiendo degli sforzi e delle mosse di mercato nell’ottica di un progetto volto alla costruzione di una squadra che possa essere effettivamente competitiva. James ...

Kiss Kiss – Alvino : ” Folle dire che questo calciatore non serva al Napoli - deciderà Ancelotti” : Carlo Alvino, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il profilo a cui al momento lavora il Napoli, James Rodriguez. Queste le sue parole: “Il calcio di James Rodriguez è un calcio magico, parliamo di un giocatore in grado di coprire tutte le zone dell’attacco, è intuitivo, veloce ed è inaudito sentire chi parla di un ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli a mio avviso ha un solo incedibile” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, é intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendosi su un giocatore azzurro che ritiene incedibile: “Vado semplice e dico Koulibaly, fa un lavoro mostruoso ed è difficilissimo trovare un giocatore di quel livello nel suo ruolo. Chiaro che è io ne riterrei 14-15 incedibili”. Leggi anche : Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj, alternativa ad Arias. Può ...

Orsi a Kiss Kiss : ” Così si riduce il gap con la Juventus “ : Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli con un paio di acquisti mirati può avvicinarsi alla Juventus. James Rodriguez è un calciatore importante, ma non mi fa impazzire. Le sue qualità sono fuori discussione, è un calciatore duttile, una ipotesi intrigante. Il Napoli sta giocando in maniera diversa rispetto a Sarri, ma con Ancelotti gioca comunque bene. Il cambiamento di modulo ha ...

Del Genio a Kiss Kiss : “Ci sono diversi obiettivi - bisogna capire come si vuol gestire il reparto offensivo” : Paolo Del Genio, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendo la sua sugli obiettivi di mercato del Napoli : “Qua sembra ci sia sempre un richiamo, qua l’unico richiamo é quello dei soldi. Questa confusione tra discorsi professionali rispettabili e quelli con una vena di romanticismo legata al paese, sinceramente mi confondono. Ieri sera è venuto fuori questo tentativo forte del Napoli per Duvàn, ma Lozano è ...

Kiss Kiss Napoli – “Il Napoli metterà a segno tre colpi importanti - questi gli identikit” : Come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, dopo l’arrivo di Di Lorenzo dall’Empoli, il Napoli acquisterà anche un terzino sinistro che possa sostituire Mario Rui, un centrocampista ed un attaccante. Girano anche diversi nomi, per la mediana quello più probabile è Jordan Veretout della Fiorentina, mentre per l’attacco le piste sono tutte di alto livello, il primo nome resta Lozano, più defilati Icardi e Diego Costa, ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne : La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta Mercato Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato riguardo illuso mercato del Napoli: “Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un’intuizione di De Laurentiis, senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, ...

KissKiss : De Laurentiis - l’annuncio della sorpresa è rimandato a domani : Aurelio De Laurentiis non parlerà oggi alla radio ufficiale della famosa sorpresa a cui aveva accennato venerdì da Capri. Lo ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. La sorpresa, comunque, non riguarda il calciomercato ma qualcosa che accadrà ad agosto e porterà al Napoli molto prestigio. E’ in corso di definizione, il presidente ci sta lavorando, motivo per cui l’annuncio è rimandato a quando tutti i dettagli saranno ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Ancelotti ha deciso il regalo per il suo compleanno - bisogna accontentarlo” : Carmine Martino, giornalista ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato in entrata per gli azzurri. Le sue parole : “regalo di compleanno per Ancelotti? In termini calcistici vorrebbe un nuovo attaccante, io credo Lozano. Però anche Rodrigo è da tener d’occhio. Se ricordate a Dimaro, quando si andava a caccia dell’attaccante, già venne fuori il nome di Rodrigo tra i suoi preferiti quando tutti ...

Kiss Kiss Napoli – Carboni : “Non solo il Napoli su Rodrigo - La situazione” : Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Rodrigo accostato al Napoli : “E’ un giocatore che spazia per tutto il fronte d’attacco non da mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano top club mondiali per aggiudicarselo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia ...

Guaita a Kiss Kiss Napoli : “Il Valencia ha bisogno di vendere - ha giocatori importanti” : Franc Guaita è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’attaccante Rodrigo: “C’è il fair play finanziario, ha necessità di vendere. Si è parlato per 15 minuti di Rodrigo, lo si può vendere entro il 30 giugno per una cifra intorno ai 30 mln di euro. Già in inverno il giocatore voleva andare via, ma il Valencia lo cederà soltanto per un’offerta importante. Ho parlato con qualcuno molto ...