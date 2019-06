Juventus su Mourinho | il piano bianconero con nuovo retroscena!

Allenatore Juventus - Mourinho allontana i bianconeri : “mi piacerebbe vincere in un campionato diverso” : Allenatore Juventus – E’ alla ricerca di un nuovo progetto dopo l’addio al Manchester United, adesso Josè Mourinho pensa al futuro con l’intenzione di tornare protagonista, intervista rilasciata a Eleven Sports e ripresa da “A Bola” ed importanti dichiarazioni: “ho approfittato di questa pausa per progettare il mio futuro, migliorare il mio staff tecnico, dare una nuova dimensione al mio lavoro ...

Calciomercato Juventus - De Rienzo : 'Arriverà Mourinho - ha superato Sarri' : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, deve ancora annunciare chi sarà l'allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il nome in pole position in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea, battendo per quattro a uno l'Arsenal di Unai Emery. Con l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe arrivare una ...

Mourinho Juventus - incredibile colpo di scena : "Mou andrà alla Juve" : Mourinho Juventus – Giorni tormentati e ore caldissime per conoscere quello che sarà il nuovo tecnico della Juventus e che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da Massimiliano Allegri. In questi giorni oltre a Maurizio Sarri ed il sogno Pep Guardiola, ecco tornare in vetta l'idea Jose Mourinho: le quote si abbassano drasticamente per lo Special One che sarebbe in vetta per […]

Allenatore Juventus - Cristiano Ronaldo spinge per Mourinho : Secondo gli inglesi di “Sky Sports News“, Cristiano Ronaldo avrebbe sponsorizzato l’arrivo di José Mourinho, già suo Allenatore al Real Madrid, ma lo Special One non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla società bianconera. Ronaldo sarebbe stato pronto a mettere da parte le divergenze avute in passato con Mourinho col quale, dopo gli attriti di Madrid, il rapporto sarebbe tornato buono. Trova ulteriori ...

Juventus - Mourinho avrebbe rifiutato i bianconeri : La prossima estate vedrà una vera e propria rivoluzione sulle panchine del campionato italiano. Alcuni hanno già annunciato il loro addio, Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri, altri potrebbero lasciare dopo l'ultima giornata, che si giocherà tra sabato e domenica. Tra quelli che diranno molto probabilmente addio ci sono Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, a prescindere che l'Inter e l'Atalanta vadano o meno in Champions League ma occhio ...

Mourinho Juventus - conferme dalla Spagna : il portoghese ha deciso : Mourinho Juventus – In casa Juventus, in queste settimane, c'è molto caos a proposito della scelta dell'allenatore della prossima stagione, dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Sono tanti i nomi, infatti, che circolano attorno ai bianconeri e la scelta definitiva non sembra così vicina al concretizzarsi. Non sarà Deschamps, che ieri ha annunciato di voler proseguire con la Francia, e a meno di […]

Mourinho nuovo allenatore Juventus?/ 'Repubblica' - 'Mou ha detto no' : i motivi : Mourinho nuovo allenatore Juventus, le ultime notizie: avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo. Il giudizio di Biasin.

Condò : "Mendes sta tentando di portare Mourinho alla Juventus" : Nel corso della trasmissione Tutticonvocati Paolo Condò ha parlato della trattativa, ai limite dell'impossibile, tra Josè Mourinho e la Juventus. In prima persona sarebbe impegnato Mendes, nel tentativo di ricucire i rapporti tra tecnico e CR7. Condò: "Mourinho alla Juventus? Mendes le sta tentando tutte" "Mourinho sta cercando di recuperare il rapporto con Ronaldo, grazie […]

CLAMOROSO – Mourinho a Torino - lo 'special one' si offre alla Juventus : L'emittente TopCalcio 24 riporta della clamorosa notizia di Josè Mourinho a Torino. Mourinho a Torino – Stando a quanto riportato dalla redazione, l'ex allenatore dell'Inter è in uno studio notarile in compagnia di Andrea Agnelli. Seguiranno aggiornamenti su questa pagina…

MOURINHO ALLA Juventus?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Sentite Mourinho : “Mai al PSG - è come la Juventus. Se non vinci in Europa….” : Il portale di mercato calciomercato.com ha rimarcato su un’intervista concessa da Josè Mourinho a L’Equipe. Lo special one ha parlato del suo futuro. Mourinho sostiene che anche i più grandi allenatori, così come i club, sono manchevoli di qualcosa se non hanno vinto nulla in campo europeo. Fa riferimento anche alla Juventus che, secondo l’allenatore portoghese, è dietro ai top club europei. Muorinho sul futuro “?Io ...