Juventus | Sarri pista tortuosa? Paratici è a Londra | i dettagli

SARRI JUVENTUS- Potrebbe complicarsi in maniera totale il passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato dal "Daily Mail", il Chelsea non vorrebbe liberare il suo tecnico in vista della prossima stagione. In più, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe chiedere un indennizzo da 6 milioni di euro per

Juventus - resta un solo nodo da sciogliere per arrivare a Sarri : il Chelsea ha una precisa richiesta : Il club londinese non ha nessuna intenzione di fare sconti alla Juventus, chiedendo l’intero ammontare dell’indennizzo per liberare Sarri La Juventus continua a spingere per Maurizio Sarri, ma il Chelsea fa muro. La trattativa tra Marina Granovskaia e Fali Ramadani prosegue ad oltranza, con colloqui fiume e nuovi appuntamenti che non finiscono mai con l’attesa fumata bianca. L’agente dell’allenatore toscano ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Guardiola allenatore Juventus?/ La smentita - e i guai di Sarri - non spengono il sogno : Pep Guardiola allenatore Juventus? Ieri il tecnico del Manchester City ha smentito, ma ci sono novità dal fronte Maurizio Sarri...

SARRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de "The Sun", il Chelsea starebbe provando a convincere Maurizio Sarri a rimanere sulla panchina dei londinesi anche in vista della prossima stagione. Un nuovo tentativo per cercare di ancorare il tecnico toscano sulla panchina dei Blues. Detto questo, la Juve sembrerebbe esser pronta a convincere il tecnico

GUARDIOLA ALLENATORE Juventus?/ Mattioli : 'Ormai ci siamo. Sarri? Pista falsa' : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Juventus - si complica la pista Sarri : i tabloid britannici svelano la mossa a sorpresa del Chelsea : Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Abramovich avrebbe intenzione di trattenere Sarri al Chelsea per proseguire il lavoro iniziato quest’anno Si complica l’affare Maurizio Sarri per la Juventus, il Chelsea infatti ha deciso di provare a convincere il proprio manager a restare, proseguendo così il lavoro iniziato in questa stagione. AFP/LaPresse Una mossa a sorpresa quella di Roman Abramovich, svelata dai tabloid ...

Sarri allenatore Juventus/ Ramadani incontra il Chelsea : si attende ancora l'ok : Sarri allenatore della Juventus? Secondo i rumors firma e annuncio delll'accordo avverrà giovedì. Però le voci su Pep Guardiola non cessano...

SARRI ALLENATORE Juventus/ Il giallo continua : ma spunta vice e giorno della firma... : SARRI ALLENATORE della JUVENTUS? Secondo i rumors firma e annuncio delll'accordo avverrà giovedì. Però le voci su Pep Guardiola non cessano...

Sarri Juventus - affare rinviato : Allegri tra i motivi del rinvio : Sarri Juventus – Lunedì doveva essere il giorno della separazione consensuale tra il Chelsea e Maurizio Sarri , invece il via libera ufficiale per il matrimonio tra la Juventus e il tecnico toscano non è ancora arrivato. Il Chelsea infatti prima di lasciare andare Sarri vuole trovare il suo sostituto e secondo ‘La Repubblica’ in queste ore avrebbe incassato un pesante […] More

Da Cancelo a Mandzukic : è lunga la lista dei partenti nella nuova Juventus di Sarri : Sono passate tre settimane dall'esonero di Massimiliano Allegri e la Juventus non ha ancora annunciato chi sarà il suo erede. Dopo che le sono stati accostati diversi profili, ad oggi il più accreditato a prendere lo scettro sarebbe Maurizio Sarri, il quale è ancora legato da due anni di contratto con il Chelsea. Da tempo, i dirigenti bianconeri avrebbero raggiunto con l'ex Napoli l'accordo economico in base al quale il tecnico firmerà un ...

Mattioli : 'Sarri non sarà l'allenatore della Juventus - per Guardiola dovremmo esserci' : La telenovela sul nuovo allenatore della Juventus prosegue. Infatti, in molti sostenevano che ieri sarebbe arrivato il via libera dal Chelsea per lasciar partire Maurizio Sarri. In realtà, su questo fronte non si è ancora sbloccato nulla, e pare che adesso il nodo da sciogliere riguardi il sostituto del tecnico toscano sulla panchina londinese. Perciò, probabilmente, per conoscere il nome del nuovo allenatore bianconero bisognerà aspettare ...

Presentazione Sarri Juventus : data annuncio e firma - la probabile roadmap : Presentazione Sarri Juventus: data annuncio e firma, la probabile roadmap Sembra tutto fatto, ormai da qualche giorno, per l’ufficializzazione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus per la stagione 2019-2020. Eppure l’annuncio ufficiale ancora slitta, anche se di recente è spuntata una data precisa. Chissà che non sia vero, perché se da un lato un tifoso saudita del Chelsea (l’imprenditore Hasan Nagoor) ha salutato l’italiano ...

Juventus - Guardiola o Sarri : una panchina per due : Prosegue senza sosta l'incessante rincorsa al misterioso nome che sarà il nuovo allenatore della Juventus per la stagione 2019/2020. Il successore di Allegri avrà una pesante eredità da raccogliere, dati gli 11 trofei ottenuti in 5 anni dal tecnico livornese alla guida della Juve. Dall'esonero di mister Max fino ad oggi le voci si rincorrono giorno dopo giorno a caccia del nome giusto e di colui che per primo c'azzeccherà e darà al mondo del ...