Juventus | resta un solo nodo da sciogliere per arrivare a Sarri | il Chelsea ha una

GUARDIOLA JUVENTUS- Pep Guardiola, a margine di un torneo in Costa Brava, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Mundo Deportivo", dichiarazioni che potrebbero aprire ad un possibile addio al Manchester City, ma che chiude all'idea di un possibile anno sabbatico. Guardiola è stato chiaro, ma non ha smentito tassativamente il suo addio al City: […]

Chiesa dice sì alla Juventus : resta da trattare con la Fiorentina : Gianluca di Marzio scrive che l’accordo tra Chiesa e la Juventus è stato già raggiunto. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino e ora non resta che trattare con il nuovo management della Fiorentina. Ma il sì del calciatore sicuramente mette la Juve in una posizione di forza. L’accordo prevede che al talento classe ’97 venga fatto un contratto per 5 anni a 10 milioni di euro lordi a stagione, 5 ...

SERGIO RAMOS VIA DAL REAL MADRID?/ Niente Cina o Juventus : 'Voglio restare qui!' : SERGIO RAMOS rimane al REAL Madrid: deluse Cina, United e soprattutto Juventus, ecco le parole del centrale difensivo spagnolo.

Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i bianconeri starebbero ragionando sul prossimo futuro con occhi puntati sul Mercato in uscita. Da valutare e decidere attentamente il futuro di Paulo Dybala, il quale potrebbe essere confermato […]

Juventus post Allegri - Paratici : “Mai voluto Guardiola. Aspettiamo la fine delle competizioni - Dybala resta” : Guardiola no, Dybala sì. E per il successore di Massimiliano Allegri bisognerà ancora aspettare, almeno un’altra settimana. Parola del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ha risposto ai microfoni di Dazn prima dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Parole chiare quelle del dirigente bianconero: resta da capire se siano sincere o dettate da qualche strategia di mercato. In attesa di conferme, non resta ...

Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l'arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […]

Allenatore Juventus - bufale smascherate : Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI] : Allenatore Juventus – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio ...

Dybala : voglio restare alla Juventus - grato ad Allegri : Dybala: voglio restare alla Juventus, grato ad Allegri. Forse non e' stata una stagione come le altre, ma tanti obiettivi a livello di gruppo

Juventus - Dybala : 'Voglio restare a Torino' : Questo pomeriggio, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur erano a Milano per prendere parte ad un evento che si è tenuto all'Adidas Store. Ad attendere i due campioni bianconeri c'erano migliaia di tifosi che li hanno acclamati con grande affetto. Il numero 10 juventino ha anche incontrato i giornalisti presenti all'evento e ha parlato di diversi argomenti. In particolare Dybala ha svelato che la sua intenzione è quella di restare alla Juve, e ha così ...

Juventus - Dybala : “Io voglio restare - ma dipende anche dalla società” : Dato da molti per possibile partente già da questa stagione, la meno brillante da quando è alla Juve. L’arrivo di Ronaldo avrebbe dovuto avvantaggiarlo, pare invece lo abbia oscurato, con l’arretramento della posizione da parte di Allegri e un girone di ritorno in cui gli è stato preferito Bernardeschi. Ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe aprire altri scenari a Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Sky a ...

Juventus post Allegri : ora Sarri è in pole position - ma non si esclude Conte. E resta il sogno Guardiola : L’appuntamento giornaliero con il romanzo d’appendice sul nuovo allenatore della Juventus non fa registrare svolte, ma solo rumors, ragionamenti e aggiornamenti di pronostico. In tal senso, prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Max Allegri sia l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Che – ed è l’unica vera notizia di giornata – ha parlato del suo rapporto con il Chelsea di Roman ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa ora potrebbe restare : Da sicuro partente a possibile cardine del nuovo progetto. Il Calciomercato della Juventus cambia rotta su Douglas Costa. L’addio di Allegri dalla panchina dei bianconeri, ratificato ormai la settimana scorsa, cambia il destino dell’estroso esterno offensivo che in questa stagione ha deluso le attese. I tanti problemi fisici non gli hanno quasi mai permesso di essere al top, così la sua annata a livello numerico è quasi un disastro: venticinque ...

Calciomercato Juventus - pochi innesti - uno per settore : in mezzo il sogno resta Pogba : Oggi abbiamo assistito alla (commovente) conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli, non sono mancati momenti di commozione ma anche sorrisi, merito anche della simpatia che contraddistingue il tecnico toscano. Lo stesso presidente bianconero ha sottolineato che è stata una decisione della società e che le parti si sono lasciate benissimo. Ma ci sarebbe molta ...