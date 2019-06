Juventus-Chelsea | trattativa in dirittura per Sarri | ecco come il club bianconero ha

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizioin, l’allenatore toscano avràvice Martusciello Maurizioe laai dettagli. Ilha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per liberare il manager toscano. Fabio Ferrari/LaPresse La cifra che i bianconeri verseranno alla società inglese sarà minima, caratterizzata una parte fissa ed un’altra variabile di bonus legati ai risultati che lo stessootterrà sulla panchina della. Nella giornata di domani, secondo quanto riferito da Sky Sport,sarà a Londra per firmare la risoluzione con il, dopodiché tornerà in Italia per siglare il contratto ...

FabrizioRomano : Maurizio Sarri alla Juventus, siamo al traguardo: intesa di massima raggiunta con il Chelsea per liberarlo, sarà pa… - GoalItalia : Il Chelsea rallenta l'affare Sarri: pretende un indennizzo dalla Juventus ? - Sport_Mediaset : #Chelsea, tentativo in extremis per #Sarri: 'Rimani'. I Blues provano a convincere il tecnico che però è già concen… -