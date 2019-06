Juventus | altro acquisto per la difesa | arriva Romero dal Genoa RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) La, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto centrale dellabianconera), laavrebbe definito l'arrivo di Cristiandal. Il difensore centrale argentino è stato uno dei protagonisti come giovane nella Serie A e ha dimostrato come in sua assenza laligure abbia avuto difficoltà. Il prezzo richiesto inizialmente dal presidente delPreziosi era notevole, ovvero 35-40 milioni di euro, ma si sarebbe trovata un'intesa ad un prezzo minore.nuovo ...

GoalItalia : La Juventus 'rimanda' Romero: resterà un altro anno al Genoa [@romeoagresti] - Gobba841 : RT @cavallobianero: #Ravezzani: “#Guardiola ha detto NO, fattene una ragione #Momblano!” @MomblanOfficial: “Me ne farò una ragione quando m… - ac_gianmarco : @PaPaganini Secondo me la Juventus aspetterà fino a venerdì per la sentenza, se non dovesse uscire niente sbloccher… -