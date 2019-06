Juve | Paratici sarebbe volato a Londra per accelerare il divorzio di Sarri dal Chelsea

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Arriva l'estate e con essa i tormentoni musicali e non solo, infatti lantus ha anticipato i tempi e già dal 17 maggio ha dato vita al tormentone allenatore che non piace sicuramente ai tifosi. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza della Continassa avrebbe individuato il suo erede in Maurizio, attualmente in forza al. Raggiunto da tempo l'accordo economico, in base al quale l'ex Napoli si legherebbe al club di Andrea Agnelli con un triennale di 6-7 milioni di euro, la palla è passata al procuratore Fali Ramadani che ha iniziato la trattativa con i blues per ottenere ildel suo assistito. L'ex Napoli, nonostante abbia conseguito buoni risultati con i londinesi (la conquista dell'Europa League), non ha riscosso grandi consensi né da parte dei giocatori, né tantomeno dai tifosi e così ha chiesto ilal patron Abramovic, il quale gli avrebbe ...

