Joker – Per Bryan Tyree Henry il film parlerà “del rapporto tra un ragazzo e sua madre”

Joker di Persona 5 arriverà domani tra i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate : Con un nuovo video pubblicato oggi, Nintendo ha svelato il nuovo Personaggio giocabile Joker di Persona 5, lo scenario Mementos e diversi brani musicali della serie Persona, che faranno il loro debutto in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch il 18 aprile. Per ottenerli, i giocatori devono disporre del Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate o acquistare il Set sfidante 1: Joker. Oltre a mostrare Joker in azione, il video ha ...