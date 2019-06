huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Ci si aspetta tantissimo dalle donne e così poco dagli uomini quando si parla di figli. Iniziamo portando ianche nei”, parola di.Come riporta HuffPost Us, il cantante (papà di Luna di 3 anni e Miles, che ha da poco spento la prima candelina, ndr) ha dichiarato: “Ogni volta che un uomo fa anche la cosa più piccola, tutti dicono ‘Oh, è incredibile. È un papà fantastico’. Le donne che fanno molto di più non vengono minimamente celebrate, perché si presume che quello sia il loro dovere”.Quello diè probabilmente un velato riferimento alla polemica mediatica che coinvolse lui e la moglie Chrissy Teigen, quando furono paparazzati a cena fuori a qualche settimana di distanza dalla nascita della loro piccola Luna. I media, ai tempi, ...

antoellemartino : RT @HuffPostItalia: John Legend: 'Portiamo i fasciatoi nei bagni pubblici maschili. Si pretende troppo dalle mamme e così poco dai papà' ht… - HuffPostItalia : John Legend: 'Portiamo i fasciatoi nei bagni pubblici maschili. Si pretende troppo dalle mamme e così poco dai papà' - cyanidealis : Il mio vicino sta ascoltando All Of Me di John Legend wow that's so 2014 -