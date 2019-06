Jinn - la nuova serie fantasy araba in streaming : Sono esseri magici intermediari tra il nostro mondo e quello superiore, hanno un volto benevolo e protettivo ma possono essere anche maligni e pericolosi sonon i Jinn e con questo nome arriva la serie fantasy di produzione araba in streaming su Netflix online dal 13 giugno. La produzione destinata al popolo dei giovani è particolare perché appunto è prodotta ad Amman, Giordania, ed è culturalmente legata al mondo arabo anche per quanto riguarda ...