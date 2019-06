J-Ax farà una canzone con Luca Di Stefano | l’annuncio a All Together Now

Lucifer 5 non basta - i fan lanciano una petizione per chiedere la sesta stagione : Netflix farà marcia indietro? : L'annuncio che Lucifer 5 sarebbe stata l'ultima stagione ha gettato molti fan nel panico. La scorsa settimana, Netflix ha chiarito che la quinta stagione avrebbe chiuso le vicende di Lucifer Morningstar e sebbene i co-showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich abbiano detto che la storia sarebbe finita "secondo i nostri termini", alcuni spettatori appassionati stanno mettendo in discussione la decisione. I fan non hanno perso tempo, non ...

Spielberg farà una serie horror che si può vedere solo di notte - : Niccolò Sandroni Steven Spielberg sta lavorando ad una serie tv rivoluzionaria: si tratta di un horror che si può vedere solo di notte e sullo smartphone Steven Spielberg alla prese con una serie tv che si appresta a rivoluzionarne il concetto conosciuto fino ad ora. Il regista pluripremio Oscar già in passato ha partecipato alla produzione di alcuni prodotti seriali, con risultati positivi, se si pensa a Band of Brothers, spin-off ...

Corsi su Bennacer : «Se non giocherà in una grande squadra il prossimo anno - lo farà tra due» : Ismael Bennacer, centrocampista centrale 21enne dell’Empoli è un altro dei calciatori nella lista che Giuntoli ha per il Napoli della prossima stagione. La società partenopea ha già chiuso con l’Empoli il primo affare della stagione portando in azzurro Di Lorenzo. Giuntoli ha già chiuso diverse trattative con il presidente Fabrizio Corsi: Hysaj, Valdifiori, Tonelli, Zielinski, anche se quest’ultimo era di proprietà dell’Udinese. Oggi il ...

F1 - perché è stato penalizzato Sebastian Vettel e cosa è successo? Una scelta che farà discutere : Sebastian Vettel primo sul traguardo al termine del GP Canada 2019 ma la vittoria della settima tappa del Mondiale F1 finisce nelle mani di Lewis Hamilton: questo è il verdetto della gara andata in scena oggi a Montreal, un ordine d’arrivo che ha già creato diverse polemiche e discussioni dovuto a una penalità di cinque secondi inflitta al pilota della Ferrari perché ha stretto il Campione del Mondo in carica durante il 48esimo giro (dei ...

Nigel Farage - Parlamento Ue gli chiede spiegazioni entro 24 ore su finanziamenti non dichiarati. Lui : “Tribunale illegale” : Nigel Farage ha 24 ore di tempo per fornire spiegazioni al Parlamento europeo riguardo ai doni non dichiarati ricevuti dal magnate britannico Arron Banks, scrive il Guardian. L’inchiesta della plenaria di Bruxelles sulla trasparenza nei finanziamenti al leader del Brexit Party era iniziata a fine maggio, in seguito ad alcune rivelazioni dei media sui regali ricevuti dal Brexiteer da parte del controverso miliardario che ha finanziato la ...

Il “diamante infinito” - questo quadratino vi farà impazzire : si sposta ma in realtà è fermo. E c’è una spiegazione : È stato chiamato “Perpetual Diamond“. Un gruppo di scienziati ha creato un’illusione ottica per dimostrare come il cervello umano possa essere “manipolato” da una combinazione di colori e forme geometriche. Nell’immagine che state osservando, infatti, vedrete il quadratino spostarsi a destra e a sinistra, sopra e sotto, mentre in realtà è fermo. A occuparsi dell’indagine sono stati i due ricercatori ...

I fratelli Russo di Avengers faranno una serie tv sulle carte Magic : Finito Game of Thrones, ecco che un’altra saga fantasy si affaccia nel mondo seriale con la potenzialità di diventare un altro enorme successo: Netflix si è infatti accaparrata i diritti di Magic: L’Adunanza, il popolare gioco di carte. A fare da produttori esecutivi della serie animata, di cui non sono stati ancora definiti numero di episodi e lunghezza, saranno niente meno che i fratelli Joe e Anthony Russo, celebri soprattutto ...

Tottenham-Liverpool - spettacolo al Wanda Metropolitano : in tribuna spunta anche un… faraone [GALLERY] : Atmosfera bellissima al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool Comincia la finale di Champions League, Tottenham e Liverpool scendono in campo per contendersi il più prestigioso trofeo continentale davanti ad un Wanda Metropolitano pieno in ogni ordine di posto. spettacolo ed emozioni sulle tribune, con tanti colori e personaggi singolari che appaiono tra i tifosi delle due squadre. Tra bandiere e ...

"La CPU Zen 2 e l'SSD faranno una grande differenza su PS5" : PlayStation 5 è molto attesa ma molti fan e videogiocatori, e quando la console ha rivelato le sue specifiche tecniche ha sollevato molto clamore e interesse su come si sarebbero mostrati i giochi di prossima generazione.Ebbene, quanto meno possiamo fare affidamento sulle opinioni di chi per primo ha a che fare con l'hardware di queste macchine, ovvero gli sviluppatori stessi.Jos Hoebe di Blackmill Games in occasione di un'intervista con ...

Il finale di Whiskey Cavalier mette i fan in bilico : un cliffhanger lascia una matassa ancora da sbrogliare - chi lo farà? : Il finale di Whiskey Cavalier è arrivato travolgendo e sconvolgendo i suoi fan. Come se la cancellazione a sorpresa dei giorni scorsi non bastasse, anche l'ultimo episodio della serie ABC con Lauren Cohan ha messo a serio rischio le coronarie di tutti coloro che hanno seguito questa prima stagione e che adesso devono fare i conti con una matassa ancora da sbrogliare e poche possibilità per farlo. La cancellazione ha spazzato via quasi tutte ...

Game of Thrones - secondo noi Daenerys farà una brutta fine : ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones farà una brutta fine. Quella che al termine della terza stagione di Game of Thrones, fuori dalle porte di Yuncai, veniva acclamata come Mhysa (madre, in antico ghiscariano) dagli schiavi liberati, si è trasformata in una distruttrice di città. Portando a termine quel “bruciateli tutti!” costato la vita al padre, il re pazzo Aerys Targaryen. Ed è per ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA farà del male a DIEGO? : La nascita del piccolo Moises, il figlio di BLANCA (Elena Gonzalez), animerà le prossime puntate italiane di Una Vita: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che la perfida Ursula (Montse Alcoverro) sottrarrà il bambino alla nostra protagonista, facendole credere attraverso una serie di sotterfugi di avere partorito una bambina nata morta. Questa storyline terrà banco per parecchie settimane, vediamo quali ...

Semplici su Meret : «Ha grandi qualità sia morali che tecniche e farà una grande carriera» : L’allenatore della Spal Semplici ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Napoli: «Abbiamo fatto una grande partita e meritavamo il pareggio, dispiace per i ragazzi» Se l’aspettava così forte Meret? «Lui ha grandi qualità sia morali che tecniche e farà una grande carriera. Già quando stava con noi era un giocatore di grande prospettiva e qualità, gli auguri il meglio». In cosa può migliorare? «In tutto, occorre ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 20 al 24 maggio : Ferri farà una proposta a Filippo : Accantonata la questione relativa alla morte di Tommaso, in queste puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare dell'ingente eredità di Serena e Filippo. La coppia dovrà decidere cosa fare di questa montagna di soldi e, a quanto pare, Roberto Ferri avrà un'idea che però non incontrerà il favore di Serena. Nel frattempo, Marina sarà sempre più esasperata dal comportamento di Alberto e cercherà in tutti i modi di trovare un modo per poterlo ...