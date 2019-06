Iran e Usa a un passo dalla guerra Il ruolo di Tokyo Ombre saudite

Iran : gli Usa non vogliono negoziare : 15.08 Le nuove sanzioni americane contro un grande gruppo petrolchimico Iraniano sono la "prova" della "vacuità" dei discorsi americani quando dicono di essere pronti a discutere con l'Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Mousavi. "Ci è voluta solo una settimana per dimostrare il vuoto delle affermazioni del presidente Usa sulla sua volontà di negoziare con l'Iran", ha spiegato Mousavi dopo l'annuncio ...

Iran - sanzioni Usa a 'big' petrolchimica : 20.06 Gli Stati Uniti impongono sanzioni economiche contro il maggior gruppo petrolchimico Iraniano, Pgpic, perché accusato di legami con i Guardiani della rivoluzione, i pasdaran. La decisione, annuncia il Tesoro Usa, si estende alle 39 filiali dell'azienda e agli "agenti di vendita con sede all'estero" collegati alla società, "la più grande e redditizia dell'Iran". Il gruppo detiene il 40% della produzione del settore ed è responsabile per ...

Trump riscopre il dialogo con l'Iran in cambio dei prigionieri Usa : The Donald ci ripensa. Frena i falchi della sua amministrazione, e prova a indossare i panni della “colomba”. Lo ha fatto con la Corea del Nord, ora è la volta dell’Iran. Naturalmente, l’inquilino della Casa Bianca non può, né probabilmente vuole, liquidare la linea “muscolare” portata avanti dal duo Pompeo&Bolton (rispettivamente segretario di Stato e consigliere alla Sicurezza ...

Iran - gli Usa aprono al dialogo “senza precondizioni”. Pompeo : “Disposti a parlare se si dimostrano Paese normale” : Gli Stati Uniti aprono nuovamente al dialogo con l’Iran, ma “senza precondizioni”. Lo ha fatto sapere il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, pur ricordando che continuerà la campagna di pressione Usa sulla Repubblica Islamica. “Siamo pronti a sederci” con i leader Iraniani, ha sottolineato il capo della diplomazia americana dalla Svizzera, dove si trova per colloqui con il ministro degli Esteri elvetico, ...

Usa - Pompeo : «Pronti a parlare con l'Iran senza precondizioni» : Mike Pompeo ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno la loro campagna di pressione sulla Repubblica Islamica

Gli Usa aprono al dialogo con l’Iran : “Pronti a sederci a un tavolo ma senza pre condizioni” : La Casa Bianca apre al dialogo con l’Iran dopo mesi di tensioni. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha dichiarato che Washington è disposta a dialogare con Teheran «ma senza pre condizioni». Gli Stati Uniti sono pronti a sedersi a un tavolo - ha dichiarato in Svizzera nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Es...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

Gli Stati Uniti manderanno centinaia di soldati in Medio Oriente a causa delle tensioni con l’Iran : Gli Stati Uniti hanno annunciato che nelle prossime settimane invieranno centinaia di soldati e decine di aerei da guerra in Medio Oriente a causa delle crescenti tensioni con l’Iran. Venerdì il ministero della Difesa statunitense aveva accusato per la prima

Usa - 10mila soldati contro minaccia Iran : 0.33 Il Pentagono intende presentare alla Casa Bianca un piano per mandare ulteriori truppe, sino a 10 mila uomini, in Medio Oriente per rafforzare le difese contro potenziali minacce Iraniane. Lo riferisce l'Associated Press citando dirigenti Usa anonimi, secondo cui non sarebbe stata presa ancora alcuna decisione e non è chiaro se la Casa Bianca approverà la proposta. Le forze avrebbero uno scopo difensivo. all'esame anche l'invio di altre ...

Usa-Iran - cosa nasconde la "guerra dei tweet" : E’ “solo” un tweet. Non una dichiarazione di guerra. Ma quel “cinguettio” presidenziale rafforza la dottrina Pompeo&Bolton sull’Iran: sanzioni e pressioni militari hanno come obiettivo strategico la fine del regime degli ayatollah e non il contenimento dell’espansionismo della mezzaluna sciita in Medio Oriente. “Se l’Iran vuole lo scontro questa sarà ufficialmente la sua ...

Iran : contro i falchi Usa Teheran si affida al Dragone cinese : Sanzionato ed ora anche pressato militarmente dagli Usa, l’Iran si affida al Dragone cinese. Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif ha invitato Paesi “amici”, tra cui Cina e Russia, ad “azioni concrete” per salvaguardare l’accordo sul nucleare del 2015 dopo che gli Stati Uniti si sono chiamati fuori. “L’Iran e la Cina devono riflettere insieme e lavorare insieme per preservare un ...