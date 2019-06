Indonesia | alluvioni nella provincia di Kalimantan | allagata Samarinda

Alluvioni in Indonesia 13 giugno :

Alluvioni in Indonesia : almeno 40 morti e migliaia di sfollati : Alluvioni generate da piogge torrenziali hanno causato la morte di almeno 40 persone in Indonesia: circa 10 persone sono disperse e altre migliaia sono sfollate nella regione dove allagamenti e frane sono comuni nella stagione dei monsoni, tra ottobre e aprile. L’agenzia per la gestione dei disastri ha confermato il decesso di 29 persone, mentre almeno 13 altre sono disperse, nella zona di Bengkulu dell’isola di Sumatra. Una frana ...