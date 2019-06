Incendi alle Isole Tremiti | possibile natura dolosa

Motori – Audi e-Tron a rischio Incendio - non è troppo presto per l’elettrico? [GALLERY] : rischio incendio Per il SUV Audi e-Tron 55, richiamati i 1644 veicoli prodotti fino ad oggi, i primi verranno riparati in agosto in questi giorni l’Audi ha rilasciato un richiamo per la sua ammiraglia ecologica, la tedesca ha richiamato 1.644 esemplari della sua e-Tron 55 quattro, sono stati attualmente richiamati i primi 540 veicoli dal mercato americano, questa misura cautelare è stata adottata dalla casa dei Quattro Anelli per ...

Incendi in Sicilia : fiamme alle pendici del Monte Erice nel Trapanese : Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’Incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio Incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Cessato lo stato di grave pericolosità d'Incendio boschivo in Valle : Dopo due mesi di 'allerta rischio', in seguito alle mutate condizioni meteorologiche la situazione di grave pericolo di propagazione di incendi boschivi che interessava il territorio regionale, 'è da ...

Valle D’Aosta : cessato lo stato di grave pericolosità di Incendio boschivo : In seguito alle mutate condizioni meteorologiche, la situazione di grave pericolo di propagazione di incendi boschivi che interessava il territorio regionale, è da ritenersi cessata. Lo scrive l’assessorato dell’Ambiente, risorse naturali e corpo forestale della Valle d’Aosta. Per questo motivo, si legge ancora nel comunicato, è stato emesso il decreto del presidente della Regione, Antonio Fosson, di revoca del precedente ...

Incendi - rogo Tontarelli : dalle analisi Arpam non risultano contaminazioni : Sono risultati “nei limiti di riferimento i valori accertati dall’Arpam sulle coltivazioni locali e nel terreno internamente ed esternamente alla azienda Tontarelli” di Castelfidardo, interessata il 16 aprile scorso un Incendio, che ha distrutto un deposito di merce e semilavorati. L’Asur, comunica la Regione Mache, “ha proposto al Sindaco di Castelfidardo la revoca dell’ordinanza cautelativa di sospensione ...

Pasqua di Incendi nel Palermitano - vigili del fuoco impegnati da Trabia alle Madonie : Lo scirocco che soffia dalla scorsa notte sulla Sicilia ha alimentato decine di incendi divampati in provincia di Palermo . Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la giornata ...

Incendio Notre Dame - miracolosamente salve le 200.000 api che vivevano sul tetto della cattedrale devastata dalle fiamme [FOTO] : Le api che abitavano all’interno di 3 arnie sulla cima della famosa cattedrale di Notre Dame sono sopravvissute all’enorme Incendio di lunedì 15 aprile, nonostante il tetto sia stato quasi completamente distrutto. Le immagini che trovate nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo mostrano tutte e 3 le arnie – ricovero artificiale per colonie di api domestiche – che inizialmente si ritenevano andate distrutte. Una delle foto ...

Notre-Dame - il docente italiano allertò i francesi nel 2016 : “Impossibile spegnere un rogo nel tetto. Installate antIncendio” : L’incendio che ha cambiato il volto di Parigi, devastando la cattedrale di Notre-Dame poteva essere evitato. Le numerose fragilità dell’edificio gotico e, in particolare, del suo tetto in legno fatto da 1.300 alberi di quercia, alcuni risalenti all’epoca di Carlo Magno, sono indicate nero su bianco in uno studio italiano, coordinato da Paolo Vannucci, da 24 anni in Francia, dove insegna Meccanica all’università di Versailles Saint Quentin en ...

Incendio Notre Dame - esperto italiano : “Avevamo segnalato il rischio nel 2016” [GALLERY] : “Ho dovuto segnalare ieri all’Eliseo la presenza di questo rapporto“: lo ha dichiarato Paolo Vannucci, professore di Meccanica all’Università di Versailles, ad Agorà, su RaiTre, autore del documento. “Il 20 aprile 2016 avevamo fatto un sopralluogo alla cattedrale e ci eravamo resi conto che c’era effettivamente un problema di sicurezza rispetto agli incendi, lo avevamo segnalato“. Secondo lo studio ...

Incendio Notre Dame : i grattacieli di New York illuminati con i colori della bandiera francese [GALLERY] : I grattacieli di New York si sono illuminati coi colori della bandiera francese, in segno di solidarietà e vicinanza a seguito dell’Incendio che ha devastato la Cattedrale di Notre Dame a Parigi. L'articolo Incendio Notre Dame: i grattacieli di New York illuminati con i colori della bandiera francese [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio a Notre Dame - è corsa alle donazioni : superati i 700 milioni in 24 ore. Pinault e Arnault in prima fila : «Siamo molto dispiaciuti per i francesi e le persone nel mondo per cui Notre Dame è simbolo di speranza. Sollevati dal fatto che tutti siano salvi. Apple effettuerà donazioni per sostenere gli sforzi ...

Incendio a Notre-Dame - la 'profezia' di Hugo : il romanzo balza in vetta alle vendite : La tragedia di Notre-Dame non solo sta tenendo attaccati tutti alla televisione e al web per ricevere aggiornamenti in tempo reale, ma sta condizionando anche le vendite di libri online. Nelle ultime ore il famoso romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo si è piazzato al secondo posto nella classifica di vendite su Amazon. Tra le opere più vendute ci sono anche libri, scatti fotografici e guide turistiche sulla cattedrale gotica semi distrutta ...

Incendio Notre-Dame - il romanzo di Victor Hugo con una scena della cattedrale in fiamme schizza in vetta alle classifiche : Victor Hugo torna in vetta alle classifiche. All’indomani del terribile Incendio che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame a Parigi il celebre romanzo pubblicato nel 1831 dallo scrittore francese, autore de I Miserabili, è balzato in testa alle vendite su Amazon. Notre-Dame de Paris è terzo nella classifica dei classici bestseller, mentre subito dietro si è impennata anche la richiesta di libri di fotografie e guide turistiche sulla chiesa ...