In Valle d’Aosta in arrivo nove nuove emettitrici self service nelle stazioni ferroviarie

Allerta Meteo Valle d’Aosta : ancora forti temporali - criticità “gialla” : In Valle d’Aosta prosegue l’Allerta Meteo per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, “i temporali sono ancora previsti dal pomeriggio odierno fino alla prima parte di domani e potrebbero innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani ...

Meteo Italia : nubifragi in Valle d’Aosta - pioggia e grandine in Piemonte [DATI] : Forti temporali si registrano al Nord Italia in queste ore, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta, a causa della bassa pressione che, continuando a stazionare sulla Francia, convoglia sull’area intensi flussi umidi meridionali. In Piemonte negli ultimi tre giorni sono state registrate precipitazioni significative soprattutto su Verbano e Torinese, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h a ...

Valle d’Aosta : riaperta la strada del colle del Gran San Bernardo : riaperta venerdì scorso, dopo la caduta di una valanga sul versante svizzero, la strada del colle del Gran San Bernardo, che collega la Valle d’Aosta al canton Vallese (Svizzera). La carreggiata è stata ripulita e messa in sicurezza: il 4 giugno era stata occupata dalla massa nevosa. Nessuno era rimasto coinvolto. L'articolo Valle d’Aosta: riaperta la strada del colle del Gran San Bernardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali in arrivo : Il centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un bollettino di Allerta Meteo “gialla” per temporali forti e diffusi e per criticità idrogeologica di versanti e torrenti su tutta la regione. Il bollettino dell’ufficio Meteo regionale prevede per lunedì 10 giugno cielo “molto nuvoloso, con rovesci o temporali anche intensi dal pomeriggio, nevosi oltre 3.000 metri“. “Le precipitazioni forti ...

Valle d’Aosta : cessato lo stato di grave pericolosità di incendio boschivo : In seguito alle mutate condizioni meteorologiche, la situazione di grave pericolo di propagazione di incendi boschivi che interessava il territorio regionale, è da ritenersi cessata. Lo scrive l’assessorato dell’Ambiente, risorse naturali e corpo forestale della Valle d’Aosta. Per questo motivo, si legge ancora nel comunicato, è stato emesso il decreto del presidente della Regione, Antonio Fosson, di revoca del precedente ...

Tre alpinisti francesi sono stati soccorsi questa notte in Valle d’Aosta : Tre alpinisti francesi – due uomini e una donna – sono stato soccorsi questa notte al Colle del Breithorn, in Valle d’Aosta, dopo che erano rimasti bloccati a circa 3.800 metri di altezza e avevano chiamato i soccorsi. Sembra che, per

Meteo Valle d’Aosta : a Pasqua e Pasquetta sole e nubi alte : Pasqua con affluenza poco rilevante dal punto di vista turistico in Valle d’Aosta: molte le disponibilità nelle strutture ricettive delle principali località delle regione alpina. Secondo le previsioni Meteo a Pasqua e Pasquetta è previsto sole, con la presenza di qualche nuvola alta. L'articolo Meteo Valle d’Aosta: a Pasqua e Pasquetta sole e nubi alte sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta : la Giunta approva risarcimenti dei danni causati dal lupo : Dal Governo regionale della Valle d’Aosta arrivano nuove disposizioni per l’ottenimento dei risarcimenti per i danni causati dal lupo al bestiame e del contributo per le spese sostenute dagli allevatori per l’adozione delle misure di prevenzione proposte dall’Amministrazione regionale, nell’ampio programma di iniziative poste in essere dall’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, per affrontare con il giusto ...

