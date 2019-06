Immigrato molesta un' agente | subito libero Il giorno dopo ancora in manette

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Claudio Cartaldo Lo straniero accusato di violenza sessuale era tornato in libertà. Per il giudice è un fatto di "lieve entità". Ilbrandisce un bastone in stazione Ha palpeggiato il seno a un poliziotto donna, si è masturbato, è stato fermato erilasciato perché il fatto considerato dal giudice di "lieve entità". Mentre in Italia impazzava la polemica sulla "certezza della pena", lo straniero in questione è stato nuovamente arrestato perché ha dato in escandescenze brandendo un bastone. “Confermo la volontà di scrivere a Conte e Bonafede per capire come è stato possibile rilasciare una persona che aggredisce unain un ufficio di Polizia e poi fa dell’autoerotismo - attacca Salvini -. È grave, ed è incredibile quanto successo poche ore fa. Non possiamo permetterci di avere per le nostre strade simili personaggi”. Riavvolgiamo il nastro. Ieri il ...

