Il veterano americano ritrova il suo primo amore di 75 anni fa

vanityfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il tempo sembra non essere passato da quando, nel 1944, il soldatoKara Troy Robbins, 23, in licenza in Francia, si era innamorato, ricambiato, della diciassettenne Jeanine Ganaye. La loro fu una storia intensa durata solo due mesi, prima che lui fu richiamato al fronte. Di, però, da allora ne sono passati tanti: settantacinque. Ma nessuno dei due ha mai dimenticato quell’lontano. E quando, l’8 giugno, hanno potuto riabbracciarsi, è stato come se non si fossero mai lasciati. Kara aveva conosciuto prima il fratello minore, poi Jeanine. «Stava cercando qualcuno che gli lavasse i vestiti», ricorda la donna, che oggi ha 92e vive in una casa di riposo a Montigny-lès-Metz, in un’intervista con il quotidiano locale Le Républicain Lorrain. «Mia madre accettò di aiutarlo». Fu un colpo di fulmine. «Si potrebbe dire che è stato unincipiente tra di noi. ...

Dondolino72 : RT @DjChiamaItalia: Veterano americano ritrova il suo primo amore in Francia dopo 75 anni: 'Non ha mai lasciato il mio cuore' - gptrella : Il veterano americano della Seconda Guerra Mondiale ritrova il suo primo amore in Francia dopo 75 anni - MarcoBorghi_Ve : RT @IveserVenezia: Il veterano americano della Seconda Guerra Mondiale ritrova il suo primo amore in Francia dopo 75 anni -