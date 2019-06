Il Treno Va di Enrico Ruggeri ci fa riflettere sul progresso audio e testo

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) IlVa disarà in rotazione radiofonica da domani 14 giugno ed è contenuta nell'ultimo disco del cantautore, "Alma", pubblicato nel mese di aprile. Il levare delle chitarre che aprono il brano ci illude di avere a che fare con un'atmosfera spensierata, ma quando la voce graffiante diinterviene per regalarci la sua melodia capiamo subito che si tratta di un canzone-contro, una riflessione su quanto stiamo vivendo e su quanto non riusciamo a vedere. Il, palesemente, è la metafora del, un penetrare violento sull'innocenza della natura travolta dalle scelte umane e dal capitalismo. Per questo, che con "Alma" spegne 35 candeline che contano i suoi lavori in studio, si serve di atmosfere che avevamo già sentito in Primavera A Sarajevo per render meno doloroso il verbo che vuole diffondere. Nel singolo Il...

OptiMagazine : Il Treno Va di @enricoruggeri ci fa riflettere sul progresso (audio e testo) - WebradioFinance : Ora in onda Enrico Ruggeri - Il treno va su Webradio Finance - AtomRadioweb : ENRICO RUGGERI: Dal 14 giugno in radio “IL TRENO VA” il nuovo singolo con la produzione di Saverio Principini… -