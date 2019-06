Il seguito del Gladiatore sarà ambientato oltre vent’anni dopo il primo film

Un vigilante ha inseguito il figlio della convivente per le strade di Milano e gli ha sparato : Ha sparato al figlio della compagna ieri sera, intorno alle 23, dopo un inseguimento con la divisa da vigilante indosso e la pistola in pugno per le vie di Milano. Angelo Di Matteo, 45 anni, e' stato fermato dai carabinieri in via Giacosa, periferia nord est della citta'. Alla vista dei militari, ha puntato la pistola contro di loro, ma l'arma si è inceppata, poi si è accasciato a terra lasciandosi ammanettare. La vittima, 14 anni a ...

"Noa Pothovensi si è lasciata morire rifiutando il cibo e l’acqua" - le parole del giornalista che per primo ha seguito il caso : Noa Pothoven si è lasciata morire “rifiutando il cibo e l’acqua”. “Sentiva di non avere nessuna altra opzione”, ha raccontato al Corriere della Sera e a una giornalista di Politico Paul Bolwerk, il giornalista che per primo ha dato notizia della morte della 17enne sul quotidiano olandese De Gerderlander. Tecnicamente quindi non si tratterebbe di eutanasia legale. Nei suoi ultimi giorni, Noa è ...

Noa Pothoven a 17 anni chiede l’eutanasia a seguito delle sofferenze psichiche successive ad uno stupro : “Non cercate di convincermi che sto sbagliando, questa è la mia decisione ed è definitiva”. Così Noa Pothoven a soli 17 anni sceglie il suicidio assistito in casa e da l’ultimo addio su Instagram. Dopo aver sofferto per anni dopo lo stupro che aveva subito da bambina ha richiesto l’eutanasia, pratica prevista nei Paesi Bassi, e che le era stata respinta vista la sua giovane età e i problemi legati alla sfera psicologica. ...

Trapani - il comunicato della Società a seguito delle dichiarazioni pubbliche rese dal signor Giorgio Heller : “Alla vigilia di una gara importantissima per la nostra squadra, quando tutti dovremmo essere proiettati solamente alla partita ed impegnati a sostenere i nostri calciatori, siamo stati, nostro malgrado, distratti da questioni che nulla hanno a che vedere con il campo: interviste, incontri con i tifosi e dichiarazioni che ci sono parse davvero fuori luogo, nei modi – che ci riserveremo di valutare – e sicuramente nei tempi, da parte del ...

Domenico Lucano potrà tornare a Riace per l’ultimo comizio della sua lista elettorale e - in seguito - per votare : Domenico Lucano, il sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dall’ottobre dello scorso anno, potrà tornare nel suo paese per votare e per il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista “Il cielo sopra Riace”, in cui è candidato

Precisazioni del Consorzio del Prosciutto di San Daniele a seguito della trasmissione Report di RaiTre : San Daniele del Friuli (Udine), 23 maggio 2019 . A seguito delle informazioni parzialmente mendaci condivise durante la puntata di

Silent Hill : l'autore Junji Ito parla del suo coinvolgimento nel progetto di Hideo Kojima in seguito cancellato : Quando Silent Hill P.T è stato annunciato nel 2014, i fan si erano detti entusiasti di un nuovo capitolo, soprattutto perché a monte del progetto era a capo Hideo Kojima. Tuttavia l'anno successivo il gioco è stato cancellato in seguito ad una diatriba tra Kojima e Konami.Durante tutto questo tempo molte persone coinvolte nel progetto, tra cui Guillermo del Toro, hanno detto la loro tranne l'artista Junji Ito, almeno fino ad oggi.Come riporta ...

Maleficent : Signora del male - il trailer del seguito con Angelina Jolie : http://www.youtube.com/watch?v=ixw2Ms39luQ Era il 2014 quando Angelina Jolie si calava nei panni (e nelle ali) di maleficent, in uno dei primi adattamenti live-action dei classici d’animazione Disney che ora sono uno dei punti di forza della casa di Topolino. A distanza di cinque anni la riscrittura della strega cattiva de La bella addormentata nel bosco torna con un nuovo seguito che esplora nuovamente le complessità di un personaggio ...

U&D - spoiler Over : Fredella abbandona il programma seguito da Michele e Roberta : Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al trono Over avvenuta il 1 maggio vi sono stati clamorosi colpi di scena, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In studio vi è stato un duro sfogo di Rocco Fredella il quale, stanco delle continue accuse di Gemma sul fatto di essere in trasmissione solo per la visibilità, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Da quanto si ...

Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da un’imminente scarsità di cibo a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

È stato ritrovato il seguito del romanzo da cui è tratto “Arancia meccanica” : Molti ricorderanno Arancia meccanica come il film del 1971 diretto da Stanley Kubrick che racconta la spirale di violenza e follia di un gruppo di giovani, i drughi, e in particolare del loro leader Alex (Malcolm McDowell). La storia però è tratta in origine da un romanzo scritto dall’autore britannico Anthony Burgess nel 1962 con il titolo di A Clockwork Orange (e pubblicato da noi in Italia nel 1969 inizialmente come Un’arancia a ...

Bimba di 19 mesi inghiotte un'oliva. Salvata dal padre che aveva seguito delle lezioni anti-soffocamento : Grazie alle indicazioni di un medico, ha salvato la vita a una bambina di diciannove mesi che rischiava di soffocare dopo aver ingerito un'oliva. E' successo a Giulianova. La dottoressa Franca Di ...

Lo sciopero della scuola del 17 maggio è stato revocato in seguito a un accordo tra governo e sindacati : Lo sciopero generale della scuola indetto per il prossimo 17 maggio è stato revocato in seguito all’accordo raggiunto tra governo e sindacati in una riunione notturna che si è conclusa nelle prime ore di questa mattina. Alla riunione hanno partecipato