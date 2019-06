Il Segreto | spoiler | Maria disperata dopo aver ricevuto una lettera da Gonzalo

Il Segreto - spoiler : Isaac sospetta che Alvaro stia ingannando la Laguna : Lo scontro tra Isaac e Alvaro diventerà sempre più acceso nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il Guerrero, infatti, sospetterà che il nuovo fidanzato della Laguna stia nascondendo qualcosa, tanto da iniziare a fare delle indagini. Il Segreto: I sospetti di Isaac Le nuove anticipazioni de Il Segreto, trame dalle puntate in onda nella stagione estiva su Canale 5, si soffermano sulla rivalità ...

Il Segreto - spoiler al 21 giugno : Francisca ricompare durante la liberazione dei Castaneda : Molti colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nel corso degli episodi in onda su canale 5 dal 17 al 21 giugno prossimi. I telespettatori infatti, assisteranno a graditi ritorni, come quello di Emilia e Alfonso che verranno finalmente liberati grazie all'intercessione di Fernando il quale ucciderà i sequestratori. Un altro colpo di scena attende però il Mesia, che si troverà al cospetto di donna Francisca, armata di pistola e pronta ...

Il Segreto - spoiler : Fe costretta a dire addio a Puente Viejo : La soap opera Il Segreto non smette di stupire i telespettatori. Uno storico personaggio, dopo essere riuscito a sfuggire dalle grinfie da un terribile nemico, non avrà altra scelta che dire addio a tutti coloro che conosce. Si tratta di Fe Perez, che inscenerà il suo decesso, con la complicità di Mauricio Godoy, dopo aver rischiato di essere uccisa dal Faustino, un uomo che frequentava la casa di appuntamenti in cui si era recata in passato per ...

Il Segreto - spoiler : Isaac assume un investigatore privato per proteggere Elsa : Nuovo appuntamento con la famosa telenovela iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Presto alle vicende che vedono protagonisti Antolina Ramos, Isaac Guerrero, ed Elsa Laguna, si inserirà un altro personaggio. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che si avvicinerà sempre di più alla rivale in amore di Antolina, destando dei sospetti al carpentiere. L’amico fidato di Matias addirittura per poter smascherare la nuova fiamma della sua ex ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Maria si trasferisce a Cuba con Fernando : Nelle puntate italiane del Segreto attualmente in onda, stiamo assistendo ai trabocchetti di Maria ai danni di Fernando per tentare di scoprire dove sono stati sequestrati Emilia ed Alfonso. Nelle puntate spagnole che noi vedremo in Italia fra diversi mesi a causa delle differenze di programmazione, il rapporto tra la Castaneda e il Mesia inizierà a stringersi tanto che la ragazza si trasferirà a Cuba con lui. Anticipazioni Il Segreto: Fernando ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Donna Francisca chiede a Lola di uccidere Prudencio : Nelle puntate spagnole de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra Prudencio e Lola. Peccato che quest'ultima si riveli una complice di Donna Francisca. Il Segreto: Prudencio e Lola fanno l'amore Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, rivelano che Matias incoraggerà Prudencio a fare una dichiarazione d'amore a Lola ma ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Carmelo spara alla Montenegro - Mauricio si sacrifica : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno in Spagna, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di sua moglie Adela. Il sindaco, infatti, sparerà un colpo d'arma da fuoco contro la Montenegro, ma Mauricio deciderà di intervenire. Il Segreto: la vendetta di Carmelo Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda in Spagna in questo ultimo ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Carmelo dà l’ultimo saluto alla defunta moglie Adela : Nelle puntate spagnole attuali de “Il Segreto” in Spagna i telespettatori hanno assistito all’ennesima tragedia, dopo l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia. La dark lady Francisca Montenegro ha portato a termine il suo orrendo piano di vendetta con l'aiuto del figlio del defunto Olmo, dopo aver ribadito più volte che Maria è rimasta invalida a causa di Severo Santacruz. La moglie di Raimundo Ulloa ha teso un orribile tranello ...

Il Segreto - spoiler al 14 giugno : Emilia e Alfonso vengono liberati - Antolina abortisce : La settimana che va dal 10 al 14 giugno riserverà molti colpi di scena per i fan de Il Segreto, che potranno assistere al ritorno di alcuni personaggi molto amati. Alfonso ed Emilia, grazie all'intervento di Maria e Fernando verranno liberati, ma la coppia sarà costretta a rifugiarsi di nuovo a Parigi, in quanto ancora ricercata per l'omicidio del generale Perez De Ayala. I telespettatori della soap iberica assisteranno anche il ritorno di Donna ...

Il Segreto - spoiler 10 -14 giugno : Maria scopre che Emilia è incinta - Fernando uccide i rapitori : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler degli episodi che partono da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna verrà presa di mira dal popolo di Puente Viejo che la indicherà come la responsabile di quanto ...

Il Segreto spoiler : Antolina si scaglia contro Isaac a causa di Alvaro : Nelle prossime puntate italiane, della telenovela “Il Segreto” si aggiungerà un’altra persona al triangolo amoroso formato da Antolina, Isaac ed Elsa. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che farà breccia del cuore della Laguna. L’ex ancella sarà completamente fuori controllo, quando apprenderà nel capitolo 2.009 che suo marito ha accettato di lavorare nel dispensario per il sostituto di Zabaleta, nonostante le assicurerà che non ci sarà ...

Il Segreto - Spoiler dal 10 al 15 giugno : liberati Alfonso e Emilia - lei aspetta un bambino : Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati della telenovela iberica. Gli Spoiler dal 10 al 15 giugno non sfuggono a questa regola: protagonisti indiscussi delle puntate della prossima settimana saranno i rapiti Emilia ed Alfonso Ulloa che, dopo tanto tempo dal loro rapimento, saranno finalmente liberati. Ma per i coniugi Castaneda ...

Il Segreto - spoiler spagnoli al 14 giugno : Carmelo spara a Mauricio al posto di Francisca : Non mancano i colpi di scena nelle puntate iberiche attuali de “Il Segreto”. Questa settimana, infatti, l’intero quartiere è stato stravolto dall’ennesimo lutto. A perdere la vita, per colpa di Francisca Montenegro e Fernando Mesia, purtroppo, è stata la maestra Adela. Si preannunciano entusiasmanti le trame dei prossimi capitoli, in programmazione in Spagna dal 10 al 14 giugno. Dalle anticipazioni fornite dal periodico SuperTele, si evince che, ...