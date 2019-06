Il Segreto anticipazioni | GONZALO invia una lettera a MARIA

Anticipazioni Il Segreto al 21 giugno : Irene riceve un impiego in un quotidiano spagnolo : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola Il segreto. Le Anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno, sottolineano che Fernando sarà impegnato a uccidere i rapitori dei coniugi Castaneda e Maria, dopo aver superato le paure, si accorgerà che Emilia è in dolce attesa. Francisca (Maria Bouzas) troverà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1974 (seconda parte), 1975, 1976 de Il SEGRETO di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019: Dolores è furiosa con Hipolito per non aver chiamato la bambina Urraca e ha preso questo gesto come una enorme mancanza di rispetto. Antolina alla fine perde il figlio che aspettava e dovrà essere Isaac a dirglielo. Fernando intende tenere Maria fuori dallo scambio dei prigionieri, ciò con l’appoggio di Mauricio e Raimundo. Da non ...

Il Segreto - anticipazioni : Isaac mette in guardia Elsa da Alvaro : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico. Nei prossimi episodi italiani, Isaac Guerrero pur avendo deciso di rimanere al fianco della moglie Antolina Ramos, terrà sotto controllo la sua ex fidanzata Elsa Laguna. Il carpentiere non riuscirà a frenare la sua gelosia, non appena vedrà la sorella del defunto Jesus tra le braccia del dottor Alvaro Fernandez. Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Fe riesce a scampare alla morte ma deve nascondersi da Faustino : Continuano a sorprendere milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera Il Segreto, nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle prossime puntate (di cui non è stata ancora comunicata la tempistica di programmazione in Italia) le attenzioni si concentreranno soprattutto su Fe. Quest'ultima, infatti, si ritroverà al centro di una vicenda alquanto delicata, poiché dovrà fare i conti con Faustino, un uomo che lavorava ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA e ALVARO si baciano ma… : Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, ELSA Laguna (Alejandra Meco) tenterà di lasciarsi alle spalle la burrascosa storia d’amore avuta con Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) e, per farlo, sceglierà di approfondire la conoscenza di ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo. Il nascente rapporto tra i due personaggi, ovviamente, non andrà a genio al marito di Antolina (Maria Lima) che, in più di una ...

Il Segreto anticipazioni 12 giugno 2019 : Elsa accusata di aver tentato di uccidere Antolina : I cittadini di Puente Viejo accusano Elsa di aver spinto Antolina giù dal dirupo. La ragazza si professa innocente anche durante la confessione con Don Anselmo.

Il Segreto anticipazioni : ISAAC assume un investigatore - ecco perché : I sospetti di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) sul conto di Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo, caratterizzeranno le puntate estive della telenovela Il Segreto. Tutto partirà quando il dottore, dopo essersi avvicinato ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), prenderà possesso del dispensario della cittadina… Il Segreto, news: ISAAC crede che Alvaro nasconda qualcosa Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 17-23 giugno 2019 : Fernando Precipita In Un Burrone! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019: Fernando salva i bambini di Maria. Julieta scompare il giorno delle sue nozze Anticipazioni Il Segreto: Fernando mette a rischio la sua vita per salvare quella dei piccoli Esperanza e Beltran! Francisca chiede scusa a Maria, mentre Julieta non si presenta all’altare! Si scopre che la giovane è stata rapita! Puente Viejo deve fronteggiare una brutta epidemia ed ...

Il Segreto anticipazioni : FE non è morta ma… : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato della storyline che avrà come protagonista la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner): arriverà a Puente Viejo tale Faustino, un uomo che lavorava nel bordello dove Fe aveva soggiornato per qualche tempo al fine di scoprire la reale identità della “nemica” Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas). Dopo l’arrivo di questo nuovo ...

Il Segreto anticipazioni 11 giugno 2019 : Fernando salverà Emilia e Alfonso? : Fernando tratta con i sequestratori i termini del rilascio dei due poveri coniugi. Riuscirà a liberare i poveri coniugi Castañeda?

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019: Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorge che Emilia è incinta. Prima di lasciare il nascondiglio, Francisca appare al cospetto di Fernando e lo minaccia con una pistola. Incredulo alla visione della Montenegro viva e vegeta, Fernando capisce di essere stato preso in giro da tutti quanti. Francisca, in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (seconda parte), 1972, 1973 e 1974 (prima parte) de Il SEGRETO di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: I rapitori di Emilia e Alfonso chiamano alla villa ed elencano le loro condizioni definitive per il rilascio dei sequestrati… Fernando Mesia parla al telefono con uno dei sequestratori… Elsa cerca ancora di imporre la sua verità di fronte a Consuelo e in confessionale da Don Anselmo: la ragazza è certa ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria torna a Cuba con Fernando : anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria lascia Puente Viejo e torna a Cuba con Fernando Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, che andranno in onda in Spagna questa settimana, Maria farà ritorno a Cuba, ma non da sola. Infatti, la bella Castaneda tornerà a L’Avana insieme […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria torna a Cuba con Fernando proviene ...