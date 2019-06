Il presidente del Messico userà il ricavato della vendita del suo aereo per combattere

Il presidente della Renault Sénard difende la fusione "eccezionale" con Fca : Il presidente di Renault Jean-Dominique Sénard, nel corso dell’Assemblea Generale del gruppo a Parigi, ha pronunciato una lungo discorso in difesa del progetto di fusione con Fiat-Chrysler.“Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella mia mente come un tema assolutamente notevole ed eccezionale”, ha dichiarato il numero uno di Renault, dicendosi ...

Macron : voterei Merkel presidente della Commissione : Il presidente francese sarebbe pronto a sostenere una candidatura di Angela Merkel a presidente della Commissione europea. L’endorsement è arrivato in un’intervista alla televisione di Stato svizzera Rts, rispondendo a una domanda diretta sull’ipotesi della cancelliera alla guida dell’esecutivo comunitario...

Fiorentina - pazza idea del presidente Commisso : si lavora per il sorprendente ritorno di Batistuta : Il nuovo presidente ha intenzione di offrire un ruolo in società a Batistuta, nome che evoca ottimi ricordi ai tifosi viola E’ partita la rivoluzione dirigenziale in casa Fiorentina, Rocco Commisso ha dato il via ai lavori per ricostruire la società, dando il benservito a Corvino e mettendo le mani su Pradè, che sarà il prossimo direttore sportivo. LaPresse/Bovo Matteo Non è però finita qui dal momento che, secondo ...

Manovra - Conte : “Sono presidente del consiglio dei ministri - non ho bisogno di delega per trattare con Ue” : “Io sono il presidente del consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l’abbia posta”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se, ieri sera, abbia ricevuto una delega a trattare con l’Ue sulla Manovra. ...

Tumori : il presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...

Il presidente del Family Day è stato condannato per aver diffamato l'Arcigay : Il tribunale di Verona ha condannato Massimo Gandolfini per aver diffamato l'Arcigay. Il giudice ha inflitto al portavoce del 'Comitato Difendiamo i nostri figli' e leader del 'Family Day' una condanna a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro, oltre a una provvisionale di 7.000 euro per l'associazione e 3.000 euro per l'allora presidente, Flavio Romani, più il pagamento delle spese processuali e al ...

Albania - Socialisti al governo chiedono le dimissioni presidente della Repubblica : ‘Vuole annullare elezioni Amministrative’ : La maggioranza socialista di governo in Albania ha annunciato l’avvio delle procedure per la rimozione del presidente della Repubblica, Ilir Meta. Il sottosegretario per le relazioni con il Parlamento del Partito Socialista, Elisa Spiropali, ha spiegato che alla base della decisione dei politici guidati dal premier Edi Rama c’è la scelta del Capo dello Stato di annullare le elezioni amministrative in programma per il 30 giugno. Per ...

Il presidente dell'Anm - Pasquale Grasso - lascia Magistratura Indipendente : "Titanic va verso l'iceberg"" : “Così ci suicidiamo”. Con queste parole Pasquale Grasso, presidente (ormai sfiduciato) dell’Associazione Nazionale Magistrati ha provato a far cambiare idea ai suoi colleghi di Magistratura Indipendente. Riuniti in assemblea, stavano per votare la mozione con cui chiedevano ai tre loro togati del Csm autosospesi di riprendere le loro funzioni. Il suo appello non è bastato e così, dopo il documento congiunto ...

Sammy Basso nominato Cavaliere della Repubblica : l’esempio di coraggio premiato dal presidente Mattarella : Il coraggio di Sammy Basso e la sua voglia di fare luce sulla sua patologia di cui finora si sa molto poco, la progeria, non è passata inosservata dal presidente Sergio Mattarella che lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Una vita costellata di sfide superate, come quella che ha affrontato a febbraio, nel quale, contro il parere dei chirurghi americani, ha affrontato un’operazione al cuore al San Camillo di Roma grazie al ...

Paolo Tiramani - post-choc contro il leghista della presidente Arcigay : "Muori come Buonanno" : Augurio choc: la sorella del candidato di +Europa a Vercelli, Federico Bodo, ha auspicato al deputato leghista Paolo Tiramani di "fare la fine di Gianluca Buonanno". Tiramani, attuale il primo cittadino di Borgosesia si è sfogato così su Facebook: "Mi hanno dato del sessista per giorni ingiustamente

Il presidente dell’Albania ha annullato le elezioni amministrative del 30 giugno : Ilir Meta, presidente dell’Albania, ha cancellato le elezioni amministrative che si sarebbero dovute tenere il prossimo 30 giugno, sostenendo che al momento non ci siano le condizioni necessarie per elezioni «democratiche, rappresentative e inclusive». La decisione è arrivata dopo l’ennesima manifestazione

Terremoto Centro Italia - il presidente dell’Umbria : “E’ una beffa per i terremotati” : “Gli annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in una beffa per i terremotati del Centro Italia”: lo denuncia il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. “Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimita’ gli emendamenti allo ‘sbloccacantieri’, e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il ...

Squalificato ex presidente Federcalcio afgana : abusava delle calciatrici : Squalifica a vita per l’ex presidente della Federcalcio afgana Keramuddin Karim. Lo racconta il Corriere della Sera, una notizia che potrebbe far molto discutere. La sua colpa è avere abusato sessualmente di alcune giocatrici della Nazionale. Karim era stato provvisoriamente sospeso dal comitato etico della Fifa in seguito alle accuse formulate da cinque calciatrici afghane per atti di violenza sessuale commessi tra il 2013 e il 2018. ...

Scandalo in Afghanistan! Abusava sessualmente di giocatrici della Nazionale femminile : squalificato a vita il presidente della Federcalcio Karim : squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana: accusato di abusi sessuali su diverse giocatrici della Nazionale dell’Afghanistan Non terminano gli spiacevoli episodi che vedono vittime le donne nel mondo del calcio. Se ieri ha fatto scalpore la notizia del filmato girato ad una donna arbitro mentre si cambiava nel suo spogliatoio, oggi a lasciare senza parole è la squalifica a vita del presidente della Federcalcio ...