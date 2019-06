Il post antisemita della Federcalcio riaccende sulla Polonia i riflettori della vergogna

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quelmeritava il cartellino rosso. Rosso-. L’antisemitismo più pericoloso è quello che si nasconde in affermazioni che si vorrebbero derubricare come un infortunio dettato da un eccesso di gioia. La vicenda in questione riguarda unpropria pagina Facebook, nel quale lapolacca ha definito “un pogrom” - il termine usato per le persecuzioni contro gli ebrei nell’Europa dell’Est - la vittoria messa a segno per 4 a 0 contro la nazionale israeliana. “GOOOOOOOL! Questo è già un pogrom!”, la frase incriminata, subito rimossa ma non prima di rimbalzare tra polemiche e indignazione sui media polacchi e su quelli israeliani. Il profilo Facebookpolacca, ‘Uniti da un pallone’, ha più di un milione di follower.Il portavocefederazione Jakub ...

