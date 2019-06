Il più grande archivio di violazioni di dati del mondo è in vendita

La “zona morta” del Golfo del Messico quest’anno dovrebbe essere la 2ª più grande mai registrata : oltre 20.000km² senza ossigeno : Gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevedono che ci sarà una grande area nel Golfo del Messico, più o meno delle dimensioni del Massachusetts, con bassa, se non nulla, quantità di ossigeno che potrebbe uccidere i pesci e altra vita marina nel corso di questa estate. Questa area, chiamata “zona morta” o “zona ipossica”, si forma annualmente dove l’eccessivo inquinamento di nutrienti dai bacini del fiume ...

C’è un’anomalia sotto il più grande cratere sulla Luna : (foto: Nasa/Goddard Space Flight Center/University of Arizona)) Cosa c’è nelle profondità al di sotto del più grande cratere della Luna? A scoprirlo sono stati i ricercatori della Baylor University, che sulle pagine di Geophysical Research Letters, raccontano di aver appena identificato una misteriosa ed enorme massa di materiale sotto il bacino Polo Sud-Aitken, un enorme cratere meteorico di circa 2500 chilometri di diametro che si trova ...

Ariana Grande non poteva replicare con più stile a una protesta anti-LGBTQ fuori dai suoi concerti : Adorerai The post Ariana Grande non poteva replicare con più stile a una protesta anti-LGBTQ fuori dai suoi concerti appeared first on News Mtv Italia.

Asteroidi - Nasa : “Rischio di schianto più grande di quanto si pensi”. Oggi ultimo giorno per osservare 1999 KW4 : Un asteroide accompagnato dalla sua piccola luna sarà visibile dall’Italia con piccoli telescopi fino a Oggi 10 giugno. Si chiama 1999 KW4 e ha un diametro stimato 1,3 chilometri, mentre il suo satellite naturale misura circa 500 metri. La coppia si è avvicinata alla distanza di sicurezza di circa 4,5 milioni di chilometri e ora è in fase di allontanamento. Scoperto il 20 maggio 1999 dal progetto americano Linear per l’individuazione degli ...

Giove apparirà più grande e luminoso nel cielo : quando vedere il pianeta : Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, la sera del 10 giugno si troverà in opposizione e molto vicino alla Terra, condizioni che regaleranno il momento di massima osservabilità dell'intero 2019. Il gigante gassoso sarà visibile per tutta la notte; sorgerà attorno alle 20:30 a Sud Est e tramonetà all'alba del giorno successivo.

Roland Garros 2019 : Nadal è il più forte sul rosso - non basta un grande Thiem per due set : Anche per quest’anno non ce n’è stato per nessuno, il più forte sulla terra rossa di Parigi e il più forte della storia sulla terra battuta è sempre lui, Rafael Nadal. Eppure nei primi due set della finale del singolare maschile del Roland Garros 2019 Dominic Thiem, che l’anno scorso nell’atto decisivo aveva raccolto nove game in tre set e due anni fa in semifinale sette, è stato pienamente in partita, giocando più colpi vincenti, 20 contro 18, ...

A Hong Kong la più grande manifestazione da riconsegna a Cina - un milione in piazza : Una grande manifestazione ha paralizzato oggi Hong Kong. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere lo stop alla controversa legge sull'estradizione che, a dire dei dimostranti, potrebbe rendere possibile la consegna di dissidenti politici alla Cina. Secondo la polizia del territorio semi-autonomo, i dimostranti erano 240mila, ma gli organizzatori hanno parlato di oltre un milione di presenze. Si tratta della ...

I mozziconi di sigaretta sono la più grande fonte di inquinamento degli oceani : Quando si parla di lotta all’inquinamento si sentono spesso nominare bottiglie di plastica, cannucce, buste per la spesa… ma sapete qual è il rifiuto che vanta più unità disperse in natura?… L'articolo I mozziconi di sigaretta sono la più grande fonte di inquinamento degli oceani proviene da Essere-Informati.it.

Etna Comics - grande successo per la fiera del fumetto più importante della Sicilia : Caldo tanto caldo, ma questo non ha fermato l'edizione del 2019 della fiera Comics più importante del Sud Italia (insieme a Napoli Comicon) con ospiti illustri da Los Angeles, cantanti, doppiatori, autori di fumetti e videogiochi, cosplayer e chi più ne ha più ne metta. Etna Comics ha fatto registrare un autentico boom di presenze lo scorso giovedì, venerdì e, soprattutto, sabato. Ospiti di livello internazionale Tra gli ospiti più importanti ...

Mondello diventa più bella con piste ciclabili - aree verdi e una piazza più grande : Il Consiglio Comunale e la Giunta di Palermo hanno approvato, su proposta del vice Sindaco Fabio Giambrone e dell’assessore all’Ambiente Giusto Catania, un progetto relativo ad un intervento di riqualificazione della piazza di Mondello, che sarà presentato per il finanziamento alla Regione nell’ambito del programma per il “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali.” In caso di ...

Astronomia - Giove protagonista nel mese di Giugno : apparirà più grande e luminoso e saranno visibili anche le sue lune [INFO] : Alcuni potrebbero pensare che le sue brevi notti rendano Giugno un mese non buono per le osservazioni celesti. Questo Giugno, invece, porterà la migliore opportunità di vedere uno dei nostri vicini celesti più prossimi. Le persone di tutto il mondo potranno guardare il cielo notturno per vedere Giove brillare più grande e luminoso che in qualsiasi altro momento dell’anno. Questo perché Giove sarà in opposizione, l’evento annuale in cui il ...

Apre a Palermo l’albergo di Hard Rock più grande in Europa - in palio 180 posti di lavoro : Il terzo albergo di Hard Rock nascerà dalla riqualificazione di un complesso già esistente a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. La realizzazione di un hotel a 5 stelle – grazie all’investimento di oltre 28 milioni di euro dei quali 7,1 di agevolazioni concesse da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa che fa capo al ministero dell’Economia – creerà un impatto ...

Emirates lancia il volo più breve al mondo con l’aereo più grande al mondo : Emirates si prepara ad una grande estate con l’inaugurazione di due voli giornalieri per Muscat con l’airbus A380. La compagnia aerea servirà l’Aeroporto Internazionale di Muscat (MCT) con l’A380 EK 862/863 e EK864 / 865. Muscat diventerà la tratta operata dall’A380 più breve di Emirates, percorrendo una distanza di 340 km a tratta. I nuovi voli operati dell’A380 a Muscat dimostrano l’approccio proattivo della compagnia a voler ...

Praga : la protesta più grande dalla fine del comunismo : Decine di migliaia di persone hanno protestato nella capitale ceca, Praga, chiedendo le dimissioni del primo ministro Andrej Babis, accusato di uso fraudolento di sussidi dell’UE. Gli organizzatori hanno detto che ben 120.000 persone erano presenti alla manifestazione di martedì. Se confermato, ciò renderebbe la protesta la più grande dalla caduta del comunismo durante la Rivoluzione di velluto del 1989. Babis smentisce le frodi e ha ...