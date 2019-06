Il piano di Salvini per fare la Flat Tax ed evitare la procedura di infrazione

Condono sulle cassette di sicurezza - ecco il piano Salvini : L'idea rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini di far emergere il contante (e gli altri beni di valore) chiusi nelle cassette di sicurezza per destinarne gli importi recuperati all'economia reale non è una novità. Non lo è per il governo gialloverde né per gli esecutivi che lo hanno preceduto...

Mario Draghi - il suo ruolo : piano per fermare Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena dal Colle : Giuseppe Conte e Giovanni Tria non andranno allo scontro con l'Europa. I due ne sono certi e in queste ore sono in continuo contatto telefonico per definire la linea che il presidente del Consiglio dovrà tenere quando incontrerà i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel vertice di gover

Nomine Ue - schiaffo a Salvini - Meloni - sovranisti e Italia : la "cena delle poltrone" - il piano per fregarci : Inizia a cena, al Palais D'Egmont di Bruxelles, la trattativa sulle Nomine europee. E l'Italia è già stata esclusa. A tavola, rivelano Repubblica e Messaggero, "i sei leader nominati coordinatori dalle tre grandi famiglie politiche europee: per i Socialisti i big Sanchez e Costa, per i Liberali il p

Il piano di Matteo Salvini per conquistare il Vaticano : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sula politica dalla matita di Marco D'Ambrosio Le elezioni sono un guaio anche per i santi in Paradiso" Matteo Salvini e quella paura matta di farsi i selfie" Quando tuo figlio legge un libro di CasaPound" Di Maio, Salvini e quella gelosia che scoppia tra alleati"

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

La flat tax sarà opzionale : si potrà mantenere la vecchia Irpef. In arrivo il piano fiscale di Salvini : L’architettura della flat tax targata Lega poggerà su una drastica potatura a detrazioni e deduzioni fiscali. Ma per evitare effetti collaterali negativi sarà «opzionale», nel senso che i contribuenti potranno scegliere se aderirvi o se tenere l’Irpef attuale con i suoi sconti...

Governo - conti - futuro. Siri ci spiega il piano di Salvini per avere una flat tax : Roma. Quando gli si chiede se è contento, di essere stato accolto di nuovo tra le braccia del capo, lui subito precisa: “Matteo non mi ha mai mandato via”. Armando Siri lo dice con una punta d’orgoglio, spiega che “non c’è stata alcuna riabilitazione, non ce n’era bisogno”. E però, in effetti, a un

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bonus Renzi La Ue contesta 11 miliardi di deficit extra : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Conti dell'Italia sul tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Salvini : «piano da 30 miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo scontro Lega-M5S su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

