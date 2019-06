Il Papa | «Migranti spesso strumentalizzati per uso politico | sono i nuovi schiavi»

Papa Francesco : “L’Europa chiude i porti ai migranti sulle navi ma li apre alle armi” : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".Continua a leggere

Papa : paura migranti - segno crisi morale : 18,00 L'atteggiamento verso migranti e rifugiati "rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto". Così il Papa nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2019. "Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità" e "anche delle nostre paure". "Il problema non è il fatto di avere dubbi e timori"."Il ...

Migranti? Il timore è legittimo - ma la paura rende razzisti! Il monito di Papa Francesco : Il Santo Padre ha scritto un messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019. Il monito di Papa Francesco sull'immigrazione e su come la pubblica opinione, da anni, stia vivendo la crisi migratoria e le politiche dell'accoglienza : "Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, ...

Migranti e rifugiati - il Papa : "Non cedere alle paure - si diventa razzisti. Il motto del buon cristiano è prima gli ultimi" : Il messaggio di Francesco in occasione della Giornata mondiale che si celebrerà il 29 settembre: "Il timore è legittimo perché manca la preparazione all'incontro, ma i dubbi non devono condizionarci al punto di essere chiusi e intolleranti"

Papa Francesco a tutela dei migranti : "Escluderli è segno di declino morale" : “Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità”. Il Papa, nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato, ribadisce la posizione della chiesa sull’accoglienza: “Ciò che spinge il Samaritano - uno straniero rispetto ai giudei - a fermarsi è la compassione, un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La compassione tocca le corde più sensibili della ...

Salvini : ‘Se solo il Papa leggesse gli sms che mi invia il clero sui migranti’ : Parte da una citazione di Alcide De Gasperi, il vicepremier leghista Matteo Salvini, secondo la quale “un buon politico deve fare, non parlare”. E non risparmia un attacco diretto a “sua Santità, che continua a manifestare il suo desiderio di ridurre i morti in mare”....Continua a leggere

Papa Francesco - Salvini sgancia la bomba : "Cosa mi scrivono via sms suore - vescovi e cardinali sui migranti" : Dopo i fischi dei leghisti in piazza Duomo, Matteo Salvini sgancia un'altra bomba indiretta su Papa Francesco. A Valeggio sul Mincio, per un comizio elettorale, il vicepremier parla anche di migranti e a sostegno della sua linea dura, quella di "porti chiusi", fa una rivelazione. "Frati, suore, miss

Il Papa fa salire 8 bimbi migranti sulla Papamobile : Francesca Bernasconi I bambini provengono dalla Libia con i corridoi umanitari. Portavano tutti una maglietta con la scritta "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare" Questa mattina, all'udienza generale in Piazza San Pietro, la Papamobile di Bergoglio era più affollata del solito. A bordo, insieme al Papa, 8 bambini, provenienti dalla Libia con i corridoi umanitari. Un gesto chiaro, quello di Papa Francesco, che da sempre si ...

Papa Francesco fa salire 8 bimbi migranti sul Papamobile : I bambini provengono dalla Libia con i corridoi umanitari e portavano tutti una maglietta con la scritta "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare", e successo questa mattina, all'udienza generale in Piazza San Pietro, dove la Papamobile di Bergoglio ha fatto salire 8 bambini. Un gesto chiaro, quello di Papa Francesco, che da sempre si batte da tempo per l'accoglienza dei migranti e l'apertura dei porti. ...

Papa Francesco e l'elemosiniere - don Negri : "Non esistono solo i migranti. No al tradimento della missione" : "Non esistono solo i migranti, ma anche gli italiani poveri". La lezione a Papa Francesco e al suo elemosiniere Konrad Krajewski arriva da monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e rappresenta al meglio il malumore che si respira in Vaticano e nella chiesa "di base" per il ge

Migranti - Papa Bergoglio dona 100mila euro alla Caritas : Papa Francesco al fianco di coloro che migrano in cerca di prospettive. Non è la prima volta che Jorge Mario Bergoglio, per dare seguito alla sua pastorale pro accoglienza, sceglie il pragmatismo. Dopo i 500mila euro donati a coloro che avevano offerto ausilio ai Migranti in Messico, sono arrivati i 100mila euro a Caritas Hellas. L'azione, in linea temporale, fa il paio con quanto ribadito oggi dal Santo Padre in udienza sulla cultura dello ...

Migranti : Elemosiniere del Papa a Lesbo : CITTA' DEL VATICANO, 8 MAG - Riaprire il cuore alla speranza. Questo il senso della missione dell'Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, che a nome del Papa arriva oggi a Lesbo, in ...

Papa Francesco : 'In Macedonia accolgono i migranti e così risolvono i problemi' : Città del Vaticano, 8 mag., askanews, - Con la visita in Macedonia del nord, ieri, 'ho voluto incoraggiare soprattutto la sua tradizionale capacità di ospitare diverse appartenenze etniche e religiose;...

