Il papa ai gesuiti | La Chiesa è ferita da tensioni interne

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Giuseppe AloisiFrancesco, nel consueto dialogo svolto con la Compagnia di Gesù, ha parlato delle "" presenti nellae della corretta risposta da fornire "Lada. Serve mitezza". QuandoFrancesco si reca in visita apostolica è consuetudine per lui incontrare la comunità deipresenti nella nazione interessata dal viaggio. Poi, il resoconto di quella che è ben più di una semplice chiacchierata tra il vescovo di Roma e i religiosi dell'ordine fondato da Sant'Ignazio nella prima metà del 1500' viene di solito, così com'è accaduto in questo caso, pubblicato sul sito de La Civiltà Cattolica: una rivista dalla connotazione storica, che è diretta da padre Antonio Spadaro, l'ecclesiastico che alcuni hanno individuato essere lo "spin doctor" del pontefice argentino. Il virgolettato sulle disarmonie ecclesiastiche fa parte ...

antoniospadaro : +++ ECCO la conversazione di #PAPAFRANCESCO con i #GESUITI in #Romania: “AIUTARE A SMUOVERE LE ACQUE! – chiede il P… - adorableleon : RT @antoniodballaro: Papa Francesco ai gesuiti di Romania: 'Che cosa ha fatto Gesù nel momento della tribolazione e dell’accanimento? Non s… - adorableleon : RT @civcatt: #GESUITI in #Romania: “AIUTARE A SMUOVERE LE ACQUE! – chiede il Papa – 'le difficoltà non devono mai bloccare. Bisogna sempre… -