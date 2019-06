Il ministro dell' Economia francese riapre al matrimonio tra Fca e Renault

"Contro Lula fu complotto". In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate tra procuratori e il ministro della Giustizia : Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni in chat private, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn ...

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Proroga al 22 luglio dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi - il ministro ha firmato : Più tempo per la liquidazione delle imposte è ciò che prevede un dpcm, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già vidimato. Il ministro Tria infatti ha fatto recapitare il dpcm sulla scrivania del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che adesso deve a sua volta firmarlo per l'ufficialità definitiva. Il decreto sposta la scadenza 2019 al prossimo 22 luglio, 21 giorni in più ...

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

Prayuth Chan-ocha è stato rinominato primo ministro della Thailandia : Prayuth Chan-ocha, l’attuale primo ministro thailandese e il capo della giunta militare salita al potere cinque anni fa, è stato di nuovo nominato primo ministro. La nomina è arrivata in seguito a un voto del Parlamento che si era insediato

Quali sono le accuse dell’Ue all’Italia? Tasse e investimenti : ‘Andate all’indietro’ Così risponderà il ministro dell’Economia : «Le recenti misure politiche messe in atto sono una marcia indietro sulle precedenti riforme». La Commissione europea contesta tutta la programmazione economica

Le grandi proteste contro il primo ministro della Repubblica Ceca : Sono le più grandi dalla fine del regime comunista e chiedono le dimissioni di Andrej Babiš, da tempo accusato di corruzione

Il ministro della Difesa visita la Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Il Ministro della Difesa ha visitato lo scorso 29 maggio la Scuola Sottufficiali dell’Esercito. Dopo la resa degli onori da

Magistrati indagati - il ministro della Giustizia Bonafede attiva ispettorato : Sul caso dei Magistrati indagati – tra cui l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha deciso di attivare gli ispettori. Anche in considerazioni delle contestazioni nei confronti delle toghe coinvolte. Oltre Palamara, che al momento risponde di corruzione rivelazione di segreto – sono stati iscritti nel registro degli indagati il pm di Roma, Stefano Fava (rivelazione) e ...

Il viceministro della Lega Edoardo Rixi si è dimesso : La bomba sul governo è disinnescata. Il viceministro della Lega Edoardo Rixi (condannato a tre anni e cinque mesi) si