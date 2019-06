Il governo inglese ha dato il via libera all’estradizione di Assange negli Usa

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Julian(foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Il fonre di Wikileaks Julianpotrebbe essere presto estraStati Uniti. Questa mattina il ministro degli Interni britannico Sajid Javid ha fatto sapere di averil viaalla richiesta presentata nelle scorse settimane dagli Stati Uniti, che hanno incriminato l’attivista australiano per hackeraggio di una password. Secondo l’accusa,avrebbe crackato – con l’aiuto della ex militare e whistleblower Chelsea Manning – una chiave cifrata per accedere e pubblicare documenti riservati sulle guerre in Iraq e in Afghanistan. “Vogliamo che sia fatta giustizia”, ha detto Javid, commentando la sua decisione. Cosa succede ora L’atto del ministro non avrà nessuna conseguenza nell’immediato: il destino didipende infatti dai giudici ai quali spetta decidere se la ...

