Il Golfo è una polveriera | petroliere sotto attacco Riunione urgente del Consiglio Onu

ilfogliettone

(Di giovedì 13 giugno 2019) La miccia di un conflitto dalle proporzioni ancora non chiare, ma di certo ben piu' grandi di quelli oggi attuali e disperse in Medio oriente, e' stata accesa oggi, quando al largo dell'Oman, tra gli Emirati arabi e l'Iran, duesono state "attaccate" da attori finora ignoti, che non avrebbero esitato usare "siluri" per trasformare ilda crocevia geopolitico e economico in una. Due- la Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e la Kokuka Corageous, battente bandiera di Panama - sono andate in fiamme, e gli equipaggi hanno dovuto abbandonarle. Ad accorrere in loro aiuto, le marine dei due Paesi protagonisti di una partita geopolitica da qualche mese sull'orlo del baratro di una guerra: la Quinta flotta degli Stati Uniti, basata nel Bahrein, ha affermato di aver ricevuto una richiesta di aiuto dalle due navi, indicando che si e' trattato di ...

RaiNews : Golfo dell'#Oman. Due petroliere in fiamme dopo aver subito un attacco imprecisato. Incendi a bordo. Le navi - una… - SkyTG24 : Oman, petroliere a fuoco nel golfo: 'Almeno una colpita da un siluro' - ilfogliettone : Il Golfo è una polveriera, petroliere sotto attacco. Riunione urgente Consiglio sicurezza Onu -… -