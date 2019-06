Il cruscotto assurdo del nuovo suv elettrico Byton

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) (Foto:M-Byte ha sin fatto scalpore dalla presentazione allo scorso Ces 2019 di Las Vegas per via dell’alto tasso di tecnologia a bordo. Per prima cosa spicca l’immenso schermo da 48 pollici che ne contraddistingue la plancia. Al punto che molti hanno soprannominato M-Byte come “Il display con il suv intorno”. Nelle scorse ore, la futuristica vettura è stata protagonista di un evento speciale a Shanghai che ne ha svelato in modo ancora più dettagliato gli interni tecnologici (e un po’ tamarri). Una delle costanti sarà senza ombra di dubbio proprio la presenza di diversi schermi touchscreen per un controllo di tutte le funzioni principali attraverso l’interfaccia utente appositamente sviluppata per l’auto. Ci sarà infatti un primo schermo chiamato Driver Tablet con diagonale da 7 pollici piazzato al centro del volante proprio per il ...

