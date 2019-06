Il Cocoricò chiude definitivamente, fallita la discoteca simbolo della movida (Di giovedì 13 giugno 2019) La storica discoteca di Riccione chiude i battenti dopo che il tribunale ha decretato il fallimento della società che la gestiva. Dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo depositata dai vertici della società. Una fine che purtroppo era nell'aria da tempo visti i gravi problemi in cui era incappato il gruppo gestore con un susseguirsi di sequestri e chiusure. (Di giovedì 13 giugno 2019) La storicadi Riccionei battenti dopo che il tribunale ha decretato il fallimentosocietà che la gestiva. Dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo depositata dai verticisocietà. Una fine che purtroppo era nell'aria da tempo visti i gravi problemi in cui era incappato il gruppo gestore con un susseguirsi di sequestri e chiusure.

Per la movida romagnola si chiude un'epoca. La storica discoteca di Riccione Cocoricò chiude definitivamente. Dopo anni di guai fiscali e finanziari, che avevano portato già a un primo stop delle attività del locale, e mesi durante i quali si era sperato in una possibile ripresa con un piano di rientro, a mettere la parola fine alla storia dello storico club ci ha pensato il Tribunale di Rimini dichiarandone il fallimento. Il ko per il gruppo cui fa capo l'omonima discoteca riccionese è arrivato attraverso due sentenze che in pochi giorni hanno decretato la fine di ogni attività. La prima è arrivata lo scorso 4 giugno quando il Tribunale ordinario ha giudicato inammissibile la richiesta di concordato preventivo depositata dai vertici della società. Come conseguenza martedì scorso il Tribunale fallimentare ha emesso la sentenza che sancisce di fatto il fallimento della società Cocoricò Srl.