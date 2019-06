Il Brasile di Bolsonaro apre alle liberalizzazioni

Brasile - il processo a Lula ha avuto un obiettivo politico. E Bolsonaro è di nuovo nei guai : “È come nel 1964, l’anno del colpo di stato militare. Anche se le misure adottate da Bolsonaro sono diverse, le somiglianze con il 64 sono molteplici”. A parlare è uno dei più rinomati sociologi brasiliani, Ricardo Antunes, le cui opere sono oggi imprescindibili per chiunque voglia comprendere le trasformazioni strutturali nel mondo del lavoro. Antunes, in una recente intervista rilasciata a CartaCapital, individua in diversi punti ...

Brasile - la guerra di Bolsonaro agli indigeni. Le loro terre fanno gola ai grandi capitali occidentali : “Perché gli indiani non possono lavorare come tutti gli altri? Perché possono godersi la vita con i soldi delle mie tasse? Smettiamola con questa vecchia storia! Gli indiani sono dei cittadini come tutti gli altri, se vogliono avere gli stessi diritti devono sottomettersi agli stessi doveri!”. Ecco il tipo di commenti che è possibile ascoltare quando si parla dei popoli indigeni in Brasile. Nella Costituzione del 1988 ...

Brasile - settimane di manifestazioni contro i tagli all’istruzione. Bolsonaro : “Militanti - non hanno niente nella testa” : Nelle scorse settimane sono state poche migliaia di persone a Rio e San Paolo, poi sono scesi in centinaia di migliaia a protestare mercoledì 15 maggio per le strade di 200 città in tutti gli Stati del Brasile. Studenti, professori, ricercatori e dipendenti del mondo dell’istruzione e delle università si sono uniti nelle contestazioni contro il governo di Jair Bolsonaro che ha dovuto così affrontare la sua prima significativa ...

Brasile - Veja : “Figlio presidente Bolsonaro indagato con altri 94. Si appropriava di denaro pubblico e lo riciclava” : Per la Procura della Repubblica dello Stato di Rio de Janeiro tra il 2007 e il 2018 la segreteria politica dell’allora deputato statale Flavio Bolsonaro, figlio del presidente della Repubblica Jair e attuale senatore federale, ha operato come un’organizzazione criminale a pieno titolo. La rivelazione arriva dalle pagine del settimanale Veja, che ha avuto accesso a documenti che testimoniano come, tra il 2010 e il 2017, l’allora deputato statale ...

Brasile - il presidente Jair Bolsonaro promette : 'Nel 2020 un GP di Formula 1 a Rio' : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro , ha firmato un atto preliminare per costruire una nuovo circuito a Rio de Janeiro, nel distretto di Deodoro, che si trova nella zona ovest cittadina. ...

Brasile - scandali riforme e gaffe : così il gradimento del presidente Jair Bolsonaro è in caduta libera : Jair Bolsonaro ha abolito per decreto l’ora legale che sarebbe dovuta entrare in vigore dal prossimo novembre, ed ha visto superare il primo scoglio del progetto di riforma previdenziale, considerato il più importante per la politica economica del suo governo perché dovrebbe far risparmiare 260 miliardi dollari. Il testo è stato infatti approvato dalla commissione di Costituzione e Giustizia, che lo ha dichiarato costituzionale e passerà ...

Brasile - Bolsonaro contro gli autovelox : "Tolgono il piacere di guida" : Nicola De Angelis Il presidente del Brasile Bolsonaro si schiera contro gli autovelox e sta inziando a pensare a come poterli rimuovere perché, secondo lui: "Tolgono il piacere di guidare". Si aspetta una relazione tecnica È il presidente del Brasile a lanciare la sfida alle autorità di competenza del paese che governa: "Gli autovelox andrebbero rimossi dalle autostrade, tolgono il piacere di guida". Lo rende noto ai media locali che ...

"Nella storia recente del Brasile non era mai accaduto che un presidente perdesse tanto consenso così rapidamente come Bolsonaro" - ... : Assistiamo a una feroce politica di tagli agli investimenti nelle politiche sociali, quelle politiche con cui i nostri governi erano riusciti a sradicare la fame e a ridurre la mortalità infantile e ...

Brasile - Bolsonaro annuncia una nuova legge sulla legittima difesa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha in questi giorni annunciato una nuova legge sulla legittima difesa , mirante a rafforzare il 'diritto delle persone perbene' di respingere gli assalti alle ...