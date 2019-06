Il 17 giugno esce il mio nuovo libro | Politicamente Scorretto

Accadde oggi : il 13 giugno 1983 la sonda Pioneer 10 esce fuori dal Sistema Solare : Era il 13 Giugno 1983 quando la sonda spaziale Pioneer 10, lanciata nello spazio il 3 marzo 1972, uscì dal Sistema Solare : fu la prima volta nella storia per un oggetto creato dall’uomo. Da quando ha superato l’orbita di Nettuno, Pioneer 10 ha continuato a viaggiare verso la stella Aldebaran, nella costellazione del Toro, distante 65 anni luce: purtroppo non sapremo mai se riuscirà a raggiungerla, sia perché l’ultimo contatto ...

Esce oggi - 11 giugno - il libro ‘Una vita in parole : dialogo con I. B. Siegumfeldt’ : Per i tipi di Einaudi, con 252 pagine fitte di interessanti punti di vista, sugli scaffali degli store fa bella mostra di sé – proprio oggi, 11 giugno 2019 – un dialogo sapientemente disperso su carta da libro e che titola lungimirante, “Una vita in parole. dialogo con I. B. Siegumfeldt”. I dialoganti rispondono ai nomi di Paul Auster e I. B. Siegumfeldt. Lo scambio di vedute è inteso a, va da sé, cercare una risposta quanto più attendibile in ...