ICC | i diritti tv a Sportitalia | in onda 18 gare

Lecce - St ICC hi Damiani : “La ripartizione dei diritti deve essere equa”. E sul calciomercato… : Il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di calciomercato, citando i rapporti di amicizia tra il ds Meluso e Giuntoli, ds del Napoli: “Luperto? E’ un nome suggestivo: siamo tutti affezionati a lui essendo cresciuto nel nostro settore giovanile. Ha spiccato il volo per cui la vedo complicata riportarlo a Lecce , ma merita il meglio, ci teniamo molto a lui. Ho il rammarico di aver ...

Gli agenti si fanno rICChi : incassano il 13% dei diritti tv : Tra i due litiganti, l’agente gode. Continuano a crescere infatti non solo le cifre spese per i giocatori, ma anche le commissioni che, durante ogni sessione di mercato, i club corrispondono agli intermediari. Con un impatto sempre maggiore sui conti delle società, che soprattutto in Italia investono larga parte dei propri ricavi per calciomercato e […] L'articolo Gli agenti si fanno ricchi: incassano il 13% dei diritti tv è stato ...