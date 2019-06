ICC 2019 | Criscitiello | «Grande regalo per gli appassionati»

Mai senza carica l’iPhone 2019 più pICColo? Quanto migliorerà la batteria : L'iPhone 2019 nella sua variante più economica e "piccola" ovvero nel modello successivo all'attuale iPhone XR sarà una sorpresa lato autonomia. La batteria del melafonino è pronta ad essere migliorata in termini di amperaggio e dunque di durata della carica, secondo gli ultimi rumor. Le notizie odierne giungono direttamente dalla catena di produzione: l'azienda cinese ATL (Ameperx Technology Limited) avrebbe già avviato la produzione di ...

E3 2019 : Super Smash Bros. Ultimate si arrICChisce con l'eroe di Dragon Quest XI : La conferenza di Nintendo si sta tenendo in Questi minuti ed il primo titolo ad essere stato mostrato è Super Smash Bros. Ultimate con il suo nuovo personaggio, l'eroe di Dragon Quest XI.Il trailer mostrato all'E3 ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle abilità disponibili. Il protagonista progettato da Akira Toriyama si unirà a un cast sempre in crescita, che ha recentemente aggiunto Joker al cult RPG Persona 5.Senza ulteriori indugi vi ...

La classifica dei 10 chef più rICChi del 2019 : comanda la famiglia Alajmo : Chiude in salute e con il segno + nel 2018 la ristorazione stellata in Italia. L’aumento in termini di fatturato dell’ultimo esercizio delle società di ristorazione ricollegabili agli chef che possono vantare almeno una stella Michelin - secondo l’analisi della società di consulenza Pambianco - ha superato il 20%, arrivando a sfiorare il +22,5%. Sono 367 i ristoranti ad avere la stella, per un fatturato totale di ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “pICColo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

E3 2019 Xbox mICCia lunga e botto pICColo - una conferenza che sa di occasione sprecata : Era indubbiamente l’osservata speciale dell’intera fiera la conferenza E3 2019 Xbox, con Microsoft che a questa tornata era chiamata a un super lavoro per massimizzare i guadagni in termini di immagine in virtù di un’assenza alquanto rumorosa quale è stata quella di Sony. La decennale sfida tra i due colossi in ambito videoludico si rinnoverà questa volta a distanza tanto spaziale quanto temporale, con il publisher nipponico che di ...

VIDEO Daniel RICCiardo - GP Canada 2019 : “Questo quarto posto vale come una pole” : Senza se e senza ma è l’australiano Daniel Ricciardo, su Renault, la sorpresa delle qualifiche del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, l’Aussie ha sciorinato una prestazione delle sue e finalmente ha fatto la differenza a bordo della macchina anglo-francese. Un quarto tempo che per lui ha il valore di una pole position. VIDEO Daniel Ricciardo: LE ...

Citycar - Le pICCole in vendita in Italia nel 2019 FOTO GALLERY : Molto apprezzate nel nostro paese, le Citycar consentono parcheggi e manovre in spazi molto ristretti e, in genere, hanno bassi costi di gestione. Del resto, le segmento A hanno una massa piuttosto contenuta e sono disponibili anche a metano o a Gpl, se non addirittura con un powertrain elettrico, come la Skoda Citigo iV, appena annunciata. Ma non cercatele a gasolio: a causa delluscita dai listini delle versioni 1.3 Multijet delle ...

Motori – Citroën cerca un pICColo di nome Andrea nato il 4 giugno 2019 : BornAndré, il particolare concorso di Citroën che regala una vettura a tutti gli Andrea nati il 4 giugno 2019, per celebrare i 100 anni della fondazione Citroën stupisce sempre con le sue bizzarre iniziative, l’ultima? quella di regalare una C3 Origins ad un bambino nato il 4 giugno 2019 con il nome di Andrea. Nel giorno dell’anniversrio dei 100 anni del Marchio del doppio gallone, Citroën lancia il concorso #BornAndré, in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quanti soldi guadagnano le calciatrici? La classifica delle più rICChe : confronto impari con gli uomini : Sale l’attesa per i Mondiali 2019 di Calcio femminile che si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la rassegna iridata si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente con le migliori giocatrici del Pianeta pronte a darsi battaglia per la conquista del riconoscimento più prestigioso. Molti storceranno il naso perché considerano questo sport esclusivamente maschile, nulla di più sbagliato: le ragazze interpretano benissimo ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 5 giugno. SpICCa il quarto tra Djokovic e Zverev : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima giornata del Roland Garros 2019 che prevede la disputa dei quarti di finale della parte alta del tabellone dei singolari maschile e femminile! Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle rivelazioni di questo torneo, la giovanissima ...

IRAVOX “PICCOLE DONNE LIVE PERFORMANCE” 2019 : ALL MUSIC NEWS IRAVOX “PICCOLE DONNE LIVE PERFORMANCE” 2019 IRAVOX, alias Lorena Asaro, cantautrice già conosciuta per Senza Limite, accorato duetto con Viola Valentino, il 2 giugno 2019 pubblicherà sui suoi canali ufficiali PICCOLE DONNE LIVE PERFORMANCE. Registrato da Danilo Bajocchi all’UltraSuoni Studio di Milano, PICCOLE DONNE LIVE vede la partecipazione di Ambra Arioli al basso, Roberto Aiello alla chitarra e Federico Cappelletti alla ...

Cycling Stars Criterium 2019 : Giulio CICCone anticipa il gruppo - beffati Elia Viviani e Vincenzo Nibali : Grande serata di ciclismo a Belluno: il Cycling Stars Criterium incorona Giulio Ciccone, che anticipa il gruppo a pochi chilometri dall’arrivo e beffa Elia Viviani, il quale non riesce a completare la rimonta, dovendosi accontentare della piazza d’onore. Terza posizione per un attivissimo Vincenzo Nibali. Circuito cittadino di un chilometro da ripetere per trenta volte: percorso ricco di curve e tratti in pavè, che rendono la corsa ...

LIVE Cycling Stars Criterium 2019 in DIRETTA : in gara Vincenzo Nibali - Viviani e CICCone. Show tra le strade di Belluno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Cycling Stars Criterium: nel centro storico di Belluno, il giorno dopo la fine del Giro d’Italia, è in programma una gara che prevede il completamento di 40 giri di un circuito di 1 km che si snoda tra Piazza dei Martiri, Piazza Castello, Piazza Duomo e Piazza Mercato. La gara dei professionisti prenderà il via alle ore 21.30. Saranno al via tantissime stelle: Vincenzo Nibali, reduce ...