ilpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) I St.la 126ª edizione dellaCup, le finali del campionato di hockey su ghiaccio nordamericano (NHL).notte italiana tra mercoledì e giovedìbattuto 4-1 i Boston Bruins in gara-7 delle finali playoff, ottenendo la

Eurosport_IT : Storica vittoria per i St. Louis Blues! ???? Primo successo in NHL in 52 anni di storia ???? ? - ilpost : I St. Louis Blues hanno vinto la Stanley Cup per la prima volta nella loro storia - SilvanoMoroBL : RT @Eurosport_IT: Storica vittoria per i St. Louis Blues! ???? Primo successo in NHL in 52 anni di storia ???? ? -