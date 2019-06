I lemuri saranno i nuovi protagonisti della genetica?

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un tempo erano i moscerinifrutta; poi i topi da laboratorio; oggi sotto i riflettoriricerca nellacompaiono: questidel Madagascar, creature notturne e di fatto i più piccoli primati del pianeta. Possono riprodursi molto velocemente, così da mettere sotto gli occhi degli scienziati una lunga serie di generazioni in breve tempo, ed essendo primati hanno forti somiglianze dal punto di vista del dna con noi esseri umani. Un gruppo di biologi dell’università di Stanford ha articolato il discorso in un lungo approfondimento apparso su Nature. In questo video, li vediamo un po’ più da vicino: a quanto pare ne sentiremo parlare sempre più spesso. (Credit video: Nature/Credit immagine: Getty) I? Wired.