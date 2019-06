I concerti di Renato Zero raggiungono Londra? Il racconto dell’artista tra arte e Brexit

Arrivano nuovi concerti di Renato Zero dopo i 4 sold out a Roma : date e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i nuovi concerti di Renato Zero dopo i sold out già registrati a Roma per tutte e quattro le prime date annunciate per il supporto di Zero Il Folle, nuovo album di inediti che ha anticipato con il singolo Mai più da soli di cui è già stato pubblicato il video ufficiale. Le nuove date sono aperte per Roma, al Palazzo dello Sport, per l'8 e il 9 novembre, mentre Renato Zero sarà a ancora a Bari nella data del 26 gennaio, sempre ...

Arrivano chiarimenti sull’acquisto dei biglietti per i concerti di Renato Zero - nuove disposizioni sul cambio nominativo : Sono arrivati i chiarimenti sull'acquisto dei biglietti per i concerti di Renato Zero. Aperte le prevendite esclusive il 7 maggio, i tagliandi d'ingresso sono andati letteralmente a ruba soprattutto per i settori più prestigiosi che non sono più disponibili. La nuova legge di contrasto al secondary ticketing ha interessato quindi i prossimi concerti di Zero Il Folle in Tour, con tutti i biglietti nominativi per ognuno dei partecipanti ...

Si aggiungono nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Renato Zero si terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolare Zero Il Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno i concerti nelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti ...