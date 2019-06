Guida alla Coppa America | date | squadre | gironi e probabili formazioni

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un’estate di calcio imperdibile. Si avviaconclusione il Mondiale Under 20, dove purtroppo i nostri azzurri si dovranno accontentare della finale per il terzo posto contro l’Ecuador; il Mondiale femminile sta entrando nel vivo e venerdì toccherà di nuovo alle ragazze di Milena Bertolini che, dopo l’esordio vincente contro l’Australia, tenteranno il bis contro la Giamaica per staccare il pass per gli ottavi di finale. Domenica 16 giugno sarà la volta dell’Europeo Under 21, ospitato da Italia e San Marino e nel quale gli azzurri partono tra i favoriti, primo ostacolo la Spagna vice-campione in carica. Ma non solo. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 prenderà il via anche la Copa América, il torneo per nazioni più antico del mondo giuntosua 46^ edizione. Ad inaugurare la competizione saranno i padroni di casa del Brasile che affronteranno ...

