Grande Fratello Vip 2019 | è corsa a tre per la conduzione Anteprima TvBlog

Grande Fratello - Erica Piamonte : “Non sto bene da due giorni” : Ultime notizie Grande Fratello: Erica sta male, cosa le è successo davvero? Erica Piamonte non sta bene da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Deve ancora riprendersi: non è facile ritornare alla vita di tutti i giorni. Il Gf 16 ha scoinvolto le sue routine, ha nuove proposte di lavoro e […] L'articolo Grande Fratello, Erica Piamonte: “Non sto bene da due giorni” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Ambra spegne le polemiche : "Io e Kikò condividiamo un sentimento sincero. La tv è solo un riflesso della realtà" : Ambra e Kikò, sarà amore? Stando a quanto i due continuano a rivelare in televisione e sui social, sì. Non sono pochi, tuttavia, i telespettatori del Grande Fratello 16 che non credono che i due ex-inquilini della casa più spiata di Italia siano realmente innamorati l'uno dell'altro. A metterli in guardia su ciò che traspare dal piccolo schermo è stata la stessa professoressa, che su Instagram ha risposto a un suo seguace che ha espresso ...

«Grande Fratello Vip» : Alfonso Signorini verso una conduzione «meno trash» : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Alfonso Signorini al posto di Marcuzzi e Blasi al Grande Fratello Vip : Altro che Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip, stando alle ultime indiscrezioni, verrà condotto da Alfonso Signorini. A lanciare il gossip è Dagospia, secondo cui il giornalista sarebbe in trattativa per approdare al timone della trasmissione. Complice gli ascolti bassi e molte polemiche, Mediaset avrebbe deciso di cambiare rotta e affidare a Signorini la conduzione del reality. La terza edizione del GF Vip è stata ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro svela : “Ho un argomento sensibile” : Daniele Dal Moro dopo il GF 16 si sfoga: “Lasciamola stare per favore” Il Grande Fratello 16 si è chiuso lunedì scorso. A distanza di tre giorni dalla fine del reality i concorrenti hanno iniziato a riprendere le redini della loro vita tornando al contatto con la realtà dopo due mesi di reclusione forzata nella casa di Cinecittà. Daniele Dal Moro ha rivisto la famiglia a Verona in questi giorni e ha voluto capire cosa accaduto nel ...

Grande Fratello Vip 4 : Alfonso Signorini potrebbe sostituire Ilary Blasi alla conduzione : La notizia che ha lanciato il sito 361Magazine in queste ore sul prossimo Grande Fratello Vip è del tutto inaspettata: pare che sia stato scelto il conduttore che dopo l'estate prenderà il posto di Ilary Blasi. Il presentatore della quarta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi si dice che sarà Alfonso Signorini: il direttore di Chi, dunque, potrebbe essere stato "promosso" dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa del ...

Grande Fratello Vip 2019 - cambio al vertice : arriva Alfonso Signorini : A pochi giorni dalla conclusione della sedicesima edizione del Grande Fratello pseudo-nip, arrivano nuove per quanto riguarda la quarta edizione del Fratello minore del reality di Canale 5, solo perché nato più tardi. Parliamo del Grande Fratello Vip, che ad autunno tornerà in onda con la sua quarta stagione e una veste rinnovata, stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2019, cambio ...

Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2019? Arriva l’indiscrezione : Grande Fratello Vip 2019, mistero sulla conduttrice: ecco chi ci sarà dopo Ilary Blasi C’è ancora mistero intorno alla nuova conduttrice del Grande Fratello Vip 2019: Ilary Blasi dopo tre edizioni ha deciso di non esserci nella nuova edizione, per cui c’è bisogno di sostituirla. Gran parte del pubblico sentirà molto la mancanza di Ilary, […] L'articolo Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2019? Arriva ...

Grande Fratello Vip - cambio della guardia a Mediaset : conduce Alfonso Signorini (e porta una pazzesca novità) : Come sempre, a Dagospia basta un "flash". Poche righe per dare conto di un ribaltone televisivo a Mediaset. Appena concluso il Grande Fratello, si torna a parlare del Grande Fratello Vip che, come è ormai noto, nella prossima edizione non verrà condotto da Ilary Blasi. Dago, nel flash firmato da Alb

Grande Fratello : duro botta e risposta sui social tra Francesca De Andrè e Taylor Mega : L'influencer sbotta su Instagram: "Francesca? Da oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype".

Grande Fratello - Daniele Dal Moro riceve una sorpresa dal padre : ecco chi è Ganni Dal Moro : Nel corso della finale del Grande Fratello, Daniele ha ricevuto una sorpresa da suo padre e il pubblico riconosce il politico del PD.

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Grande Fratello - Erica Piamonte bisessuale. Cos'ha detto veramente il padre sulla figlia - dietro le quinte : Cos'ha detto dietro le quinte il padre di Erica Piamonte dopo aver saputo che la figlia è bisessuale in diretta al Grande Fratello? È l'ex concorrente Cristian Imparato (gay dichiarato) a svelarlo, a Pomeriggio 5: "Ho avuto modo di parlare con il papà di Erica, mi ha detto Mi figlia mi garba ancora

Vincitore Grande Fratello 2019 - chi è?/ Martina Nasoni - ma qualcuno non è contento : Vincitore del Grande Fratello 2019: trionfa Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta. La sua storia e quanti soldi ha vinto.