Gran Bretagna | neonato rapito da spacciatore Ecco come lo salvano

Assange - la Gran Bretagna firma la richiesta di estradizione negli Usa. Ma a decidere sarà il Tribunale : Il ministro dell’Interno della Gran Bretagna, Sajid Javid, ha firmato una richiesta di estradizione per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks accusato negli Stati Uniti di 17 capi d’accusa per la diffusione di informazioni classificate. L’atto di Javid ha un valore puramente tecnico e preliminare: a decidere, come ha precisato lo stesso ministro, sarà il Tribunale. La prima udienza formale è prevista per il 14 giugno, ma il caso ...

Il 5G vola in Corea del Sud - ma in Gran Bretagna è fermo al palo. E le intercettazioni saranno complicate : Mentre in Corea del Sud impazza il 5G, il Regno Unito si interroga sui rapporti con Huawei e sorgono dubbi sulla possibilità di intercettare le comunicazioni. L'articolo Il 5G vola in Corea del Sud, ma in Gran Bretagna è fermo al palo. E le intercettazioni saranno complicate proviene da TuttoAndroid.

Gran Bretagna - oggi primo voto primarie Tory. I dieci candidati alla successione di May : Entra nel vivo la corsa per la successione di Theresa May alla guida del Partito conservatore. oggi i 10 candidati saranno sottoposti alla prima votazione: i 313 deputati Tory alla Camera dei Comuni esprimeranno la loro preferenza e si capira' meglio chi ha piu' appoggio a Westminster. Gli aspiranti leader dei conservatori hanno bisogno di almeno 17 voti per andare avanti, mentre il candidato con meno preferenze verra' eliminato. In una serie di ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna agli ottavi - qualificazione olimpica in salita : La terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si chiude nel peggiore dei modi per l’Italia che, dopo la sconfitta degli uomini con la Cina, viene eliminata agli ottavi di finale anche nella gara a squadre di arco olimpico femminile dovendo così rinviare l’appuntamento con la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il terzetto italiano composto dalle campionesse del mondo juniores in carica Tatiana Andreoli, ...

Gran Bretagna : altro caso di omofobia - sospeso uno spettacolo teatrale : Circa due settimane fa il Regno Unito è stato sconvolto dall'episodio di Grande violenza di cui è stata vittima una coppia di fidanzate (Melania e Chris) mentre stavano facendo ritorno a casa in autobus. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 maggio ed una delle due ragazze, Melania, ha voluto denunciare l'aggressione tramite i social pubblicando alcune righe ed una foto particolarmente eloquente, scattata subito dopo l'aggressione: ...

Johnson favorito come nuovo premier della Gran Bretagna - rischio di Brexit dura : L'ex sindaco di Londra Boris Johnson è dato per favorito nella corsa alla nuova leadership del Partito Conservatore britannico, ed è quindi piuttosto probabile che diventi il prossimo premier del Regno Unito. Quest'eventualità comporterebbe sicuramente un profondo cambiamento di stile nei negoziati per la Brexit, e un rischio considerevolmente alto di un'uscita dall'Ue senza accordo. Figlio di un ex funzionario europeo, Johnson ha vissuto a ...

Gran Bretagna - spunta un algoritmo segreto che analizza le richieste di visto : “Rischio di discriminazioni e pregiudizi” : C’è un algoritmo segreto usato per analizzare le richieste di visto d’ingresso nel Regno Unito. A scriverlo è il Financial Times che svela come il governo britannico, e in particolare il ministero dell’Interno, elabori tutte le richieste in modo automatico, rischiando così di discriminare i richiedenti. L’algoritmo è stato pensato da programmatori ed è quindi possibile che vengano introdotti, anche involontariamente, ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : le azzurre annichiliscono la Mongolia e volano agli ottavi! Pass olimpico in palio con la Gran Bretagna : Comincia nel migliore dei modi il percorso delle azzurre nel tabellone della gara a squadre dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Il terzetto italiano composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi ha sconfitto nettamente la Mongolia di Enkhtuya Altangerel, Urantungalag Bishindee e Uyanga Ganbold ed ha così strappato la qualificazione per gli ottavi di finale, in cui affronterà ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

SCENARI/ I calcoli sbagliati di Trump sulla Gran Bretagna : Agli inglesi Donald Trump non piace, ma a lui importa solo degli Stati Uniti, il risultato della sua visita nel Regno Unito

Gran Bretagna - la May si dimette ufficialmente oggi da leader dei Tory. Ecco gli aspiranti : Theresa May si dimetterà ufficialmente oggi da leader del Partito conservatore, ma rimarrà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore. La premier britannica ha annunciato le dimissioni due settimane fa, dicendosi profondamente dispiaciuta per il fatto di non essere stata in grado di consegnare ai britannici la Brexit. L'epilogo del mandato di May come leader dei Tory avverrà con uno scambio privato di lettere con Charles Walker e ...

Trump offre alla Gran Bretagna un’intesa commerciale «fenomenale» : Nel secondo giorno della visita di Stato a Londra, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato la premier uscente Theresa May, assicurando che, una volta lasciata la Ue, i due alleati potranno stringere un accordo «profondo e onnicomprensivo» ...

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Si lavora a nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...