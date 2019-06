Governo | Di Maio | “Pieno mandato a Conte e Tria No a manovre correttive | flat tax avrà

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Nelè stato detto chiaramente chenon se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Diè categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppee il ministro Giovannihannopieno. Io ieri ho partecipato al vertice di maggioranza e non ho sentito il ministrodire latax non si può fare o non possiamo fare deficit. Siamo solo all’inizio di un percorso per mettere in piedi, a dicembre, una legge di bilancio realistica, che non vuole sfondare i parametri o creare tensioni clamorose con la Ue. Non vogliamo tensioni clamorose con l’Ue ma al centro dobbiamo mettere sempre gli italiani, non i ...

Linkiesta : Il #redditodicittadinanza crea nuovi disoccupati. #Quota100 diminuisce il tasso di occupazione. Per la prima volta… - AnnalisaChirico : Di Maio ingoia ogni cosa per tenere in piedi il governo: flat tax, Tav, sicurezza...Salvini detta la linea e alza l… - Agenzia_Ansa : Fumata nera al vertice di Palazzo Chigi sulla strategia per evitare la procedura d'infrazione dell'#Ue , serve un t… -