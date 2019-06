Gonzalo Higuain Icardi | Dybala | l' usato ingombrante dei big che inceppa il mercato

Stavo chiuso in casa per paura! Gonzalo Higuain non si pente di avere lasciato Napoli : Gonzalo Higuain , attaccante del Chelsea di proprietà della Juve, in un'intervista rilasciata a ESPN dice : "Non sono pentito, né mai lo sono stato, di avere lasciato il Napoli . Sono passati diversi anni, ognuno pensi ciò che vuole, io sono convinto di avere scelto correttamente. In questo momento della mia vita non mi tocca nulla e non sono interessato a quello che dice la gente... La gente vede solo se segni un gol del resto siamo pagati ...

Gonzalo Higuain ed il suo momento no : “non esco in strada per paura di quello che potrebbero dirmi” : Gonzalo Higuain non sta certo brillando al Chelsea, tutto ciò sta causando un effetto a catena anche sulla sua vita privata Gonzalo Higuain si è confessato ai microfoni di ESPN, parlando anche delle sue difficoltà in questi ultimi mesi. Il calciatore del Chelsea stenta a ritrovarsi e sta vivendo un momento non certo positivo della sua carriera: “Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per strada, per ...