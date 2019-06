Golf | US Open 2019 | programma | orari e tv di giovedì 13 giugno I tee times e l’ordine di

Golf - inizia l’Acaya Open Dailies Total 1 : la Pro Am di apertura vinta dalla squadra di Maccario : Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private Sul percorso dell’Acaya Golf Resort di Vernole (LE) inizia l’Acaya Open Dailies Total 1 (13-15 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che riporta il grande Golf internazionale in Puglia. E’ il sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare ...

Golf - US Open 2019 : a Pebble Beach tutti contro Brooks Koepka e Rory McIlroy. Tiger Woods rivuole il successo in California dopo 19 anni : Sono tanti i grandi nomi in gara nel terzo Major dell’anno, lo US Open, ma a Pebble Beach, in California, alcuni sono palesemente più in forma di altri, viste anche le recenti prestazioni nei tornei sul PGA Tour. Il primo che viene in mente è Brooks Koepka: vincitore lo scorso anno, dominatore assoluto del PGA Championship, numero 1 del mondo, è l’uomo del momento, quello che tutti vogliono raggiungere. E’ in un momento in cui ...

Golf - US Open 2019 : le ambizioni di Francesco Molinari - l’esordio nei Major di Renato Paratore : Torna il sapore d’Italia nel terzo Major dell’anno. Francesco Molinari si ripresenta allo US Open con i galloni di numero 6 del mondo, e stavolta non è il solo a battere bandiera tricolore. In California, infatti, ci va anche Renato Paratore, per il suo esordio nel gotha del Golf mondiale. Francesco Molinari si presenta in quello che, ad oggi, è il Major che minori soddisfazioni gli ha dato nella carriera. Vanta, infatti, un 23° ...

Golf – US Open : gli azzurri Francesco Molinari e Paratore tra i protagonisti del terzo Major 2019 : A Pebble Beach, in California, sfida tra l’élite mondiale nella 119ª edizione del torneo. Koepka, leader del world ranking, punta al terzo titolo di fila, Woods insegue il poker di successi L’élite mondiale si sfida nella 119ª edizione dell’US Open, terzo Major 2019 in programma dal 13 al 16 giugno sul percorso del Pebble Beach Golf Links, di Pebble Beach in California. Francesco Molinari e Renato Paratore saranno tra i protagonisti di un ...

Golf - tutto pronto in Puglia per l’Acaya Open Dailies Total 1 : il field si preannuncia di alta qualità : Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse Torna un grande evento internazionale in Puglia, dove all’Acaya Golf Resort di Vernole (LE) si svolge l’Acaya Open Dailies Total 1 (13-15 giugno) torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara sarà ...

Golf - US Open 2019 : il percorso e le 18 buche ai raggi X. Alla scoperta del leggendario Pebble Beach Golf Links : Se c’è un percorso di tutto l’universo del Golf che viene in mente subito dopo St. Andrews per fama, tra i candidati principali, se non il maggiore, ce n’è senza dubbio uno in California. Il suo nome è Pebble Beach Golf Links, ed è per la sesta volta sede dello US Open. Andiamo a scoprire tutte le 18 buche che affronteranno tutti i big nel terzo Major dell’anno, oltre a Francesco Molinari e Renato Paratore. Buca 1 (Par 4, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy firma un ultimo giro stellare e conquista per distacco il Canadian Open : Si è concluso nella notte italiana il quarto ed ultimo giro del RBC Canadian Open 2019, ultimo appuntamento del PGA Tour prima dello US Open della prossima settimana. Il circuito Golfistico statunitense ha fatto tappa presso il Golf and Country Club di Hamilton, Ontario (Canada), dove diverse stelle del panorama internazionale si presentavano con lo scopo di trovare fiducia in vista del terzo Major della stagione. Dopo tre giornate all’insegna ...

Golf - US Open 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Terzo Major della stagione di Golf in arrivo a Pebble Beach, in California: su uno dei percorsi storici d’America torna lo US Open, l’anno scorso vinto dall’attuale numero 1 del mondo, Brooks Koepka. Tutti i grandi del Golf mondiale sono presenti in questo che, per lungo tempo, è stato il secondo dei quattro tornei maggiori in ordine di calendario. Quest’anno lo spostamento del PGA Championship a maggio ha creato una ...

Golf - PGA Tour 2019 : McIlroy - Simpson e Kuchar guidano la furiosa lotta per vincere il Canadian Open dopo tre giri : E’ una battaglia furiosa, quella per la leadership del Canadian Open a un giro dal termine. Al comando del torneo canadese, infatti, ci sono tre uomini, tutti a -13: si tratta del nordirlandese Rory McIlroy e degli americani Webb Simpson e Matt Kuchar. In particolare, McIlroy è protagonista di un giro in -6 che lo riporta prepotentemente alla ribalta: resta da capire se è un segnale da tenere in considerazione in proiezione US Open, visto ...

Golf – Open St. Francois Guadeloupe : trionfa Edoardo Raffaele Lipparelli : Edoardo Raffaele Lipparelli trionfa nell’Open St. Francois Guadeloupe: secondo posto per un altro azzurro, Giulio Castagnara Continua la grande stagione azzurra. E’ stato Edoardo Raffaele Lipparelli a cogliere il quindicesimo successo dell’anno in campo internazionale (otto dei pro e sette dei dilettanti) imponendosi con 201 (66 68 67, -12) colpi nell’Open de St François Guadeloupe, evento dell’Alps Tour disputato sul percorso del ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Brown e Matt Kuchar appaiati al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour continuano a sfidarsi a suon di birdie nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco torna a dar vita alla storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Al termine dei primi due round troviamo al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keagan Bradley subito al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour si trovano in Canada per darsi battaglia nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco continua con una storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Tornando ai giorni nostri al termine del primo round ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka - Dustin Johnson e Rory McIlroy tra i protagonisti del Canadian Open : Non si ferma il Golf, così come il PGA Tour, che fa tappa ad Ancaster, nell’Ontario, in Canada, proprio nella settimana che precede lo US Open a Pebble Beach, in California (con relativo spostamento di tre fusi orari). Il Canadian Open, sponsorizzato RBC, prosegue la sua lunga storia nata nel 1904. Sebbene il novero di grandi vincitori sia leggermente meno ampio di altri tornei, qualche nome importante c’è: Sam Snead negli Anni ...

Golf – Renato Paratore in gara al prossimo US Open : Renato Paratore disputerà il prossimo US Open: è entrato nel field dopo uno spareggio a cinque. Con Francesco Molinari, due gli azzurri al major Renato Paratore disputerà il prossimo US Open. Affiancherà così Francesco Molinari nel terzo major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno al Pebble Beach Golf Links di Pebble Beach in California. Nella US Open International Sectional Qualifier disputata su 36 buche effettuate in un solo ...