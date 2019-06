Gli anti-italiani di Trieste

Lotta aGli incendi boschivi - dalla Regione 11 elicotteri antincendio : Undici elicotteri per contrastare gli incendi boschivi nel periodo estivo in Sicilia, più i mezzi della Protezione civile nazionale. E’ questa la dotazione complessiva della fLotta aerea sulla quale la Regione potrà contare fino all’autunno. Di questi, otto apparecchi sono previsti dalla gara per l’affidamento del “servizio di lavoro aereo di prevenzione e Lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione”, indetta dal Corpo forestale ...

Beautiful Anticipazioni 13 giugno 2019 : Bill perderà la custodia di suo fiGlio Will? : Bill si dimostra un padre assente e Thorne spinge Katie a chiedere la custodia esclusiva del bambino.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 17-23 giugno 2019 : Il FiGlio di Blanca è Vivo! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019: Blanca ha rapito il Figlio di Blanca. Arturo e Silvia si lasciano. Diego deluso Anticipazioni Una Vita: Blanca delude Diego decidendo di ritornare a Villa Alday per scoprire la verità sulla presunta morte di suo Figlio! Intanto, si scopre che Ursula lo ha rapito e lo tiene nascosto con la complicità di alcune suore! Il vero Cervera racconta a Flora di aver perso la ...

Migranti - il Cara di Mineo (CT) chiuderà a luGlio : chiuderà definitivamente entro il mese di luglio il centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo, in provincia di Catania, e i 152 Migranti attualmente ospitati nella struttura saranno trasferiti altrove, come già accaduto nelle ultime settimana quando erano state avviate le procedure di sgombero.Ad annunciarlo è stato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini con un post su Facebook nel giorno del vertice economico a Palazzo ...

Una giornata al mare! 17enne annega davanti aGli occhi deGli amici : Il giovane era partito con gli amici per trascorrere una giornata al mare. Entrato in acqua, è stato trascinato dalle correnti. Inutili i tentativi di rianimarlo. Gabriele Baroni, studente romano 17enne, è morto annegato mentre faceva il bagno a pochi metri dalla battigia. Gabriele era partito con gli amici per trascorrere una giornata al mare a Torvaianica (Pomezia), meta di molti romani. Dopo una mattinata in spiaggia, i ragazzi ...

Classifica sportivi più pagati al mondo : tutti Gli stipendi - quanti soldi guadagnano i top 100? Messi batte Cristiano Ronaldo - italiani assenti - solo 1 donna : Forbes ha pubblicato oggi la Classifica annuale dei 100 sportivi più pagati al mondo, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco al mondo è Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima ...

Lido di Camaiore - dramma in vacanze : turista muore in mare davanti aGli occhi della moGlie : La vittima è un uomo olandese di 64 anni che ha avuto un malore in acqua ed è morto poco dopo nonostante i soccorsi immediati, prima da parte de bagnini degli stabilimenti balneari e poi del 118. Il turista era in vacanza in Versilia con la moglie che ha assistito all'intera scena senza poter fare nulla.Continua a leggere

Casting per 'Avanti un Altro' con Bonolis e Fantafestival di CaGliari a giugno e luGlio : Sono state fissate nuove selezioni di concorrenti per la prossima edizione di Avanti un Altro, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Paolo Bonolis. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici e figure varie, per importanti manifestazioni correlate al Fantafestival di Cagliari. Avanti un Altro Per la nuova edizione del noto programma Avanti un Altro, in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, sono ...

Mondiali di calcio femminile – Quanto guadagnano le giocatrici? Gli ingaggi delle italiane… ‘dilettanti’ : Quanto guadagnano le calciatrici? Le italiane sono considerate dilettanti e non possono superare un tot di guadagno annuale, più soddisfacenti invece gli ingaggi delle straniere Sono iniziati da quasi una settimana i Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia: l’Italia ha fatto il suo esordio col botto, aggiudicandosi la vittoria contro l’Australia. Le giocatrici di tutto il mondo stanno piano piano attirando sempre più ...

L’idea del suicidio - Gli antidepressivi e la vergogna aGli occhi dei suoi fiGli : la tragica storia di Emmanuel Eboué : L’ex giocatore dell’Arsenal ha rivelato retroscena shock degli ultimi suoi anni di vita, caratterizzati da situazioni davvero complicate da superare Una carriera ricca di successi, seguita da un declino lento e inesorabile che ha inghiottito totalmente Emmanuel Eboué. Sette anni con la maglia dell’Arsenal addosso, una finale di Champions League sfiorata e tante vittorie, prima di trasferirsi per quattro stagioni al ...

Brembo e Gli impianti frenanti alla 24 Ore di Le Mans 2019 : Sessantadue vetture al via, suddivise in quattro classi differenti, parteciperanno all’87° edizione della 24 Ore di Le Mans, la più prestigiosa gara endurance al mondo. A contendersi la vittoria assoluta saranno soprattutto i prototipi, suddivisi in LMP1 e LMP2. Leggermente meno performanti, ma non per questo non competitive, sono le Grand Touring Endurance (GTE), vetture […] L'articolo Brembo e gli impianti frenanti alla 24 Ore di Le ...

Migranti - Salvini : a luGlio chiude Cara Mineo - dalle parole ai fatti : Migranti, Salvini: a luglio chiude Cara Mineo, dalle parole ai fatti Nel centro attualmente ci sono 152 persone. Il primo giugno 2018, quando Salvini aveva giurato da ministro dell'Interno, gli immigrati presenti nella struttura erano 2.526 parole chiave: ...

Napoli - il sogno di Ancelotti con i 3 colpacci davanti : come giocherebbero Gli azzurri : Un movimento, Di Lorenzo, già ufficializzato. Altri, probabili, soprattutto davanti. Nonostante Insigne, Mertens e Milik rappresentino una garanzia, Ancelotti ha bisogno di alternative dello stesso livello per insidiare la Juve, tenere a bada la nuova Inter di Conte e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions. Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia Bulgaria 3-0. Mazzanti : “Portato a casa il risultato - ora dettaGli da limare” : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 e ha conquistato l’ottava vittoria nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: ...