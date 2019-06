Gallipoli | incidente mortale nel primo pomeriggio | muore una donna

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un terribilestradale si è verificato questopoco dopo le 13:00 a, in provincia di Lecce, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli. Ad avere la peggio è stata unadi 40 anni, Angjelina Zefi, questo il nome della vittima, di origini albanesi. Secondo quanto riporta la stampa locale lasi trovava nella sua automobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel sinistro. Altre 4 persone sono rimaste ferite, ma nessuno correrebbe pericolo di vita. Purtroppo per la 40enne non c'è stato nulla da fare: i traumi e le ferite riportate durante il violento impatto erano davvero gravi.all'incrocio per Baia Verde Il sinistro è avvenuto su un'arteria stradale abbastanza traffica, precisamente la statale 274, la quale collega Santa Maria di Leuca a. L'è avvenuto proprio in prossimità ...

