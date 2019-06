Francesco: non si critica Papa a spalle

"Ci sono matrimoni nulli per mancanza di fede. In alcuni casi il matrimonio è valido,ma a volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli". Lo ha detto ilai Gesuiti, nel suo viaggio in Romania, come riportato da La Civiltà Cattolica."La Chiesa oggi è ferita da tensioni interne", ha aggiunto. Nel discorso consegnato ai nunzi apostolici, ossia gli "ambasciatori" della Santa Sede,evidenzia come sia "inconciliabile essere rappresentante pontificio ere ilalle,sui blog,unirsi a gruppi ostili alla Curia"(Di giovedì 13 giugno 2019)